Recep Akdağ oğlunu evlendirdi

"Muhammed evlili\u011fin s\u0131rr\u0131n\u0131 biliyorsun de\u011fil mi? K\u0131l\u0131\u00e7 kalkan giymekle olmaz. K\u0131l\u0131\u00e7 ve kalkan\u0131n\u0131 b\u0131rak, e\u015fine itaat et, rahat ol. Allah hay\u0131rl\u0131 ve m\u00fcbarek etsin. Sizlerden memleketini, bayra\u011f\u0131n\u0131 seven, dinin de nesiller yeti\u015ftirmeyi Rabbim nasip eylesin. \u0130ki d\u00fcnyada saadeti versin. Uzaktan ve yak\u0131ndan bu mutlulu\u011fa ortak olan herkese ve her iki aile ad\u0131na \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131z\u0131 sunuyor. Hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diliyorum."\r\n\r\n,Nikah\u0131n ge\u00e7mi\u015ften de\u011ferleri yans\u0131tan bir nikah oldu\u011funu s\u00f6yleyen Meclis Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, "Biz bir\u00e7ok nikaha ve d\u00fc\u011f\u00fcne kat\u0131l\u0131yoruz. Ama bu nikah merasimi ilk defa ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z ve tecr\u00fcbe etti\u011fimiz ge\u00e7mi\u015fimizden de\u011ferleri yans\u0131tan \u00f6nemli bir nikah. Eminimin ki hepimizin akl\u0131nda hat\u0131ras\u0131nda iz b\u0131rakacak bir etkinlik. \u00c7al\u0131\u015fma arkada\u015f\u0131m Recep Akda\u011f'a, han\u0131mefendiye, d\u00fcn\u00fcrlerine te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Bize b\u00f6yle bir tecr\u00fcbeyi ya\u015fatt\u0131klar\u0131 i\u00e7in.,13'\u00fcnc\u00fc y\u00fczy\u0131l Kay\u0131 Boyu d\u00f6neminden ilham al\u0131narak d\u00fczenlenen oba d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc \u00e7ay\u0131rda a\u00e7\u0131k havada ve \u015fenlikler e\u015fli\u011finde yap\u0131ld\u0131. \u00c7ad\u0131rda yer minderlerinde ve al\u00e7ak iskemlelerde oturuldu. D\u00fc\u011f\u00fcn sonras\u0131 davetliler at binip ok att\u0131. Baz\u0131 davetliler de d\u00fc\u011f\u00fcn t\u00f6renine d\u00f6neme uygun Kay\u0131 Boyu k\u0131yafetleriyle kat\u0131ld\u0131. D\u00fc\u011f\u00fcn bas\u0131na kapal\u0131 olarak ger\u00e7ekle\u015ftirildi.\r\n\r\n,De\u011ferli misafirler evlilik \u00f6nemli bir karar, \u00f6nemli bir yol ve \u00f6nemli bir yolculuk. G\u00fcl\u015fah ve Muhammed bu yola ba\u015flad\u0131lar. Uzun ince bir yol, ben b\u00f6yle tabir ediyorum. Ama arkas\u0131ndan da diyorum ki ge\u00e7mi\u015f d\u00f6nem Ula\u015ft\u0131rma Bakan\u0131 bu yolu sizin uzun duble yol haline getirdi. O y\u00fczden de yolunuz pek zor olmayacak ama baz\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fckleriniz tabii ki olacak. ,Zorluklar\u0131 payla\u015farak a\u015facaks\u0131n\u0131z, sevin\u00e7leri payla\u015farak art\u0131racaks\u0131n\u0131z. Samimiyetle, sevgiyle, sadakatle bu yolculu\u011fu s\u00fcrd\u00fcreceksiniz. Evlatlar\u0131m\u0131z\u0131n taht\u0131n\u0131 bizler yapabiliriz ama baht\u0131n\u0131 yapamay\u0131z. Rabbim bu iki gencin baht\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131k eylesin" dedi.,D\u00fc\u011f\u00fcn t\u00f6renine TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130brahim Kal\u0131n, Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Mustafa Varank, Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, eski bakanlar, AK Parti milletvekilleri ve \u00e7ok say\u0131da davetli kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Damada e\u015fine itaat etmesi y\u00f6n\u00fcnde tavsiyelerde bulunan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131k eski Bakan\u0131 Recep Akda\u011f'\u0131n o\u011flu Muhammed Akda\u011f, G\u00fcl\u015fah \u0130stif ile d\u00fcnyaevine girdi.\r\n