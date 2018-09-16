Recep İvedik için bir kenti Afrika'ya çevirdi

\u015eahan G\u00f6kbakar, gi\u015fe rekorlar\u0131 k\u0131ran Recep \u0130vedik'in Afrikamaceras\u0131n\u0131 beyazperdeye ta\u015f\u0131yaca\u011f\u0131 filmi i\u00e7in \u00e7ekim mekan\u0131 belli oldu.\r\n\r\n,Afrika ortam\u0131 olu\u015fturmak isteyen G\u00f6kbakar'\u0131n, alana bungalov evler yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Y,akla\u015f\u0131k 100 bin TL harcad\u0131\u011f\u0131 iddia edilen komedyen, halk\u0131n foto\u011fraf \u00e7ekmemesi i\u00e7inse \u00f6nlemler ald\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,'T\u00fcm Filmler Seyirci Rekoru' listesinin ilk 10 projesinde, G\u00f6kbakar'\u0131n seride yer alan d\u00f6rt yap\u0131m\u0131 bulunuyor. ,Film b\u00fcy\u00fck bir s\u00fcrpriz olmazsa 2019 \u015eubat ay\u0131nda vizyona girecek.,.,\u015eahan G\u00f6kbakar, gi\u015feye damgas\u0131n\u0131 vurdu\u011fu 'Recep \u0130vedik' serisinin alt\u0131nc\u0131 filmi i\u00e7in hi\u00e7bir masraftan ka\u00e7\u0131nm\u0131yor. ,Komedyen, fenomen karakter Recep \u0130vedik'in u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n Afrika'n\u0131n \u0131ss\u0131z bir bilgesine d\u00fc\u015fmesi sonras\u0131 ba\u015f\u0131ndan ge\u00e7enmaceras\u0131n\u0131 beyazperdeye ta\u015f\u0131yaca\u011f\u0131 projesinin \u00e7ekimlerini, Bursa Karacabey'deki Longoz Ormanlar\u0131'nda ger\u00e7ekle\u015ftiriyor.\r\n\r\n