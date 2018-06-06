Referandumu bilen şirketten 24 Haziran anketi

Referandumda 'Evet' ve 'Hay\u0131r' oylar\u0131n\u0131n birbirine yak\u0131n oldu\u011funu tespit eden Metropoll Ara\u015ft\u0131rma'n\u0131n 24 Haziran anketi belli oldu.,24 Haziran se\u00e7imleri i\u00e7in son viraja girilirken, anket \u015firketleri de yapt\u0131klar\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 kamuoyu ile payla\u015fmaya devam ediyor.\r\n\r\n,Metropoll Ara\u015ft\u0131rma'n\u0131n anketine g\u00f6re Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n oy oran\u0131 y\u00fczde 46 g\u00f6z\u00fck\u00fcrken, CHP'nin aday\u0131 Muharrem \u0130nce'nin oy oran\u0131 ise y\u00fczde 20 \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Ara\u015ft\u0131rma sonucuna g\u00f6re, "\u0130kinci tura ben kalaca\u011f\u0131m ve cumhurba\u015fkan\u0131 ben olaca\u011f\u0131m" iddias\u0131ndaki Meral Ak\u015fener, Muharrem \u0130nce'nin \u00e7ok \u00e7ok gerisinde kal\u0131rken, as\u0131l \u015foku HDP'nin aday\u0131 Selahattin Demirta\u015f'\u0131n da gerisinde kalarak ya\u015fad\u0131. ,Ankete g\u00f6re ilk turda Demirta\u015f'a oy verece\u011fini s\u00f6yleyenlerin oran\u0131 y\u00fczde 11.4 iken, Meral Ak\u015fener'e oy verece\u011fini s\u00f6yleyenler 11.2'de kald\u0131.\r\n\r\n,Karars\u0131zlar\u0131n oran\u0131 5.6 iken, hi\u00e7 kimseye oy vermeyece\u011fini s\u00f6yleyenler 1.8, protesto oyu kullanacaklar ise 1.4 \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Metropoll'\u00fcn anketine g\u00f6re Saadet lideri Temel Karamollao\u011flu'na oy verece\u011fini s\u00f6yleyenlerin oran\u0131 y\u00fczde 1.7 iken, Do\u011fu Perin\u00e7ek'e oy verece\u011fini s\u00f6yleyenler ise 0.1 oldu. \r\n,Metropoll, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l 16 Nisan'da ger\u00e7ekle\u015fen referandumda yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonucunu "Evet ve Hay\u0131r oylar\u0131n\u0131n \u015fans\u0131 e\u015fit" \u015feklinde duyurmu\u015ftu.