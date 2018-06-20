Rekor geldi: Yurt dışında 1 milyon 486 bin 408 kişi oy kullandı

24 Haziran Cumhurba\u015fkan\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekili Genel Se\u00e7imi i\u00e7in yurt d\u0131\u015f\u0131nda kullan\u0131lan oy say\u0131s\u0131nda rekora imza at\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki temsilciliklerde oy kullan\u0131m\u0131n\u0131n sona ermesinin ard\u0131ndan Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulu (YSK), d\u0131\u015f temsiliciklerde ve \u015fimdiye kadar g\u00fcmr\u00fck kap\u0131lar\u0131nda kullan\u0131lan oylara ili\u015fkin verileri yay\u0131mlad\u0131.\r\n\r\nVerilere g\u00f6re, yurt d\u0131\u015f\u0131 se\u00e7men k\u00fct\u00fc\u011f\u00fcne kay\u0131tl\u0131 3 milyon 47 bin 323 se\u00e7menin 1 milyon 486 bin 408'\u00fc, 24 Haziran Cumhurba\u015fkan\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekili Genel Se\u00e7imi i\u00e7in oy kullanarak rekor k\u0131rd\u0131. \r\n\r\nD\u0131\u015f temsiliciklerde ve \u015fimdiye kadar g\u00fcmr\u00fck kap\u0131lar\u0131ndaki oy kullan\u0131m oran\u0131 y\u00fczde 48.78'e ula\u015ft\u0131. \r\n\r\nSe\u00e7menler yurt d\u0131\u015f\u0131nda 60 \u00fclkede, 123 temsilcilikte oy kulland\u0131. Se\u00e7menlerin 1 milyon 357 bin 676'si d\u0131\u015f temsilciliklerde oy verirken, 128 bin 732 T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 da g\u00fcmr\u00fck kap\u0131lar\u0131nda oy kulland\u0131.\r\n\r\nYurt D\u0131\u015f\u0131 Se\u00e7men K\u00fct\u00fc\u011f\u00fc'ne kay\u0131tl\u0131 vatanda\u015flar oylar\u0131n\u0131 g\u00fcmr\u00fck kap\u0131lar\u0131nda 24 Haziran saat 17.00'ye kadar verebilecek. \r\n\r\n,2012\u2019de yap\u0131lan d\u00fczenlemeyle birlikte yurt d\u0131\u015f\u0131nda bulunan T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131na oy kullanma imkan\u0131 sa\u011flanm\u0131\u015f, yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki se\u00e7men ilk defa 2014 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lan cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde oy kullanm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\nD\u0131\u015f temsilciliklerde ve g\u00fcmr\u00fck kap\u0131lar\u0131nda 7 Haziran 2015 milletvekili genel se\u00e7imlerinde 1 milyon 56 bin, 1 Kas\u0131m 2015 milletvekili genel se\u00e7imlerinde 1 milyon 300 bin ve 16 Nisan 2017 halkoylamas\u0131nda ise 1 milyon 400 bine se\u00e7men oy kullanm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\nOy kullan\u0131m oran\u0131 en y\u00fcksek Bel\u00e7ika ve \u0130svi\u00e7re'de\r\n24 Haziran Cumhurba\u015fkan\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekili Genel Se\u00e7imi i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da T\u00fcrk se\u00e7mene sahip \u00fclkelerdeki oy kullan\u0131m oranlar\u0131n\u0131n \u00f6zellikle Bel\u00e7ika ve \u0130svi\u00e7re'de y\u00fcksek oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \r\n\r\nAA muhabiri, Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulu'nun (YSK), d\u0131\u015f temsiliciklerde ve \u015fimdiye kadar g\u00fcmr\u00fck kap\u0131lar\u0131nda kullan\u0131lan oylara ili\u015fkin yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 verilerden, T\u00fcrk se\u00e7menin yo\u011fun oldu\u011fu \u00fclkelerde oy kullan\u0131m\u0131na ili\u015fkin bilgileri derledi. \r\n\r\n\r\n\r\n,Yurt d\u0131\u015f\u0131nda 1 milyon 443 bin 585 T\u00fcrk se\u00e7menle en fazla kay\u0131tl\u0131 se\u00e7mene ev sahipli\u011fi yapan Almanya'da ise oy kullan\u0131m oran\u0131 717 bin 992 oyla y\u00fczde 49.74'e ula\u015ft\u0131. \r\n\r\n\r\n,Veriler, 260 bin 264 se\u00e7menli Hollanda da 130 bin 383 ki\u015finin sand\u0131\u011fa gitti\u011fini, oy kat\u0131l\u0131m oran\u0131n\u0131n ise y\u00fczde 50.1 oldu\u011funu g\u00f6sterdi. \r\n\r\nAvusturya'da ise oy kullan\u0131m oran\u0131 106 bin 657 kay\u0131tl\u0131 se\u00e7menin 55 bin 273'\u00fcn\u00fcn oy vermesiyle birlikte y\u00fczde 51.82 olarak ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Birle\u015fik Kral\u0131k'ta kay\u0131tl\u0131 bulunan 99 bin 250 se\u00e7menin 47 bin 517'si oy kulland\u0131. Birle\u015fik Krall\u0131k'taki oy kullan\u0131m oran\u0131 47.88 oldu. \r\n\r\nAvrupa genelinde ise en dikkati \u00e7eken rakamlar\u0131n L\u00fcksemburg'da oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Kay\u0131tl\u0131 se\u00e7men say\u0131s\u0131 778 olan L\u00fcksemburg'da 10 bin 240 ki\u015fi sand\u0131\u011fa giderek, oy kullan\u0131m oran\u0131n\u0131 y\u00fczde bin 316'ya y\u00fckseltti. L\u00fcksemburg'daki y\u00fcksek kat\u0131l\u0131m oran\u0131n\u0131n Almanya, Fransa ve Bel\u00e7ika'dan giden se\u00e7menler nedeniyle y\u00fcksek oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. \r\n\r\n\r\n,Veriler, 106 bin 301 kay\u0131tl\u0131 se\u00e7mene sahip ABD'de 37 bin 75 ki\u015finin oy kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131, bunun da y\u00fczde 34.88'lik bir kat\u0131l\u0131m oran\u0131na tekab\u00fcl etti\u011fini g\u00f6sterdi. ,Y\u00fcksek say\u0131da T\u00fcrk se\u00e7mene sahip \u00fclkelerden ABD'de oy kullan\u0131m oran\u0131 Avrupa \u00fclkelerinin gerisinde kald\u0131. \r\n,Almanya'n\u0131n ard\u0131ndan en fazla T\u00fcrk se\u00e7menin bulundu\u011fu Fransa'da ise 340 bin 751 se\u00e7menin 170 bin 901'i oy kullanarak oy kullan\u0131m oran\u0131n\u0131 y\u00fczde 50.15'e y\u00fckseltti. \r\n,\u0130svi\u00e7re'de de 98 bin 929 kay\u0131tl\u0131 se\u00e7menin 56 bin 96's\u0131 sand\u0131\u011fa giderek oy kullan\u0131m oran\u0131n\u0131 y\u00fczde 56.7'a \u00e7\u0131kard\u0131. \r\n,Verilere g\u00f6re, 142 bin 463 kay\u0131tl\u0131 se\u00e7men bulunan Bel\u00e7ika'da 82 bin 423 ki\u015fi oy kullanarak, se\u00e7imlere y\u00fczde 57.86 oran\u0131yla y\u00fcksek bir kat\u0131l\u0131m g\u00f6sterdi.\r\n