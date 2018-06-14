Resimli Cuma Mesajları | En güzel Cuma Mesajları (15 Haziran 2018 Cuma Mesajları)

Cuma, m\u00fcminlerin bayram\u0131d\u0131r. Bug\u00fcn yap\u0131lan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bug\u00fcn i\u015flenen g\u00fcnahlar da, iki kat yaz\u0131l\u0131r.,Sevaplar i\u00e7inde Cuma g\u00fcn\u00fc ve gecesinde yap\u0131landan daha k\u0131ymetlisi, g\u00fcnahlar i\u00e7inde de, Cuma g\u00fcn\u00fc ve gecesinde i\u015flenilenden daha k\u00f6t\u00fcs\u00fc yoktur.,.,Cuma g\u00fcn\u00fc, ku\u015flar, vah\u015fi hayvanlar birbirine, \u201cSelam size, bug\u00fcn Cumad\u0131r\u201d derler.,Cuma di\u011fer Cumaya kadar ve fazladan \u00fc\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde i\u015flenen g\u00fcnahlara kefaret olur. \u00c7\u00fcnk\u00fc iyi bir amel i\u015fleyene on kat sevap verilir.,(Cuma g\u00fcn\u00fc sabah namaz\u0131ndan \u00f6nce, \u201cEstagfirullahelazim ellezi la ilahe illa h\u00fcvel hayyel kayyume ve etub\u00fc ileyh\u201d okuyan\u0131n, deniz k\u00f6p\u00fc\u011f\u00fc kadar da olsa, b\u00fct\u00fcn g\u00fcnahlar\u0131 affolur.) [\u0130bni S\u00fcnni] \r\n[B\u00f6yle b\u00fcy\u00fck m\u00fckafat verilebilmesi i\u00e7in, o ki\u015finin, d\u00fczg\u00fcn itikada sahip olmas\u0131, kul hakk\u0131n\u0131, kazaya kalan farzlar\u0131n\u0131 \u00f6demesi ve haramlardan vazge\u00e7mesi \u015fartt\u0131r.],(Cuma g\u00fcn\u00fc veya gecesi \u00f6len m\u00fcmin, \u015fehit olur, kabir azab\u0131ndan kurtulur.) [Ebu Nuaym],(Cuma gecesi Yasin suresini okuyan\u0131n g\u00fcnahlar\u0131 affedilir.) [\u0130sfehani],B\u00fct\u00fcn kap\u0131lar\u0131n anahtarlar\u0131n\u0131 kendinde bulunduran Allah'\u0131m. Hakk\u0131m\u0131zda en hay\u0131rl\u0131 kap\u0131y\u0131 a\u00e7. Hay\u0131rl\u0131 cumalar dilerim.,Rabbim Seni bug\u00fcn de dua edenIerden her daim \u015f\u00fckredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hay\u0131rl\u0131 Cumalar.,(Cuma g\u00fcn\u00fc 80 salevat getirenin, 80 y\u0131ll\u0131k g\u00fcnah\u0131 affolur.) [Dare Kutni],\u0130lahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmad\u0131\u011f\u0131m zaman bu duam\u0131 sana emanet ederim.,D\u00fcn ge\u00e7ti yar\u0131n da hen\u00fcz gelmedi. D\u00fcn i\u00e7in yapacak bir \u015fey yok. Yar\u0131na sa\u011f \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131m\u0131z belli de\u011fil. Bug\u00fcn Cuma k\u0131ymetini bil.,-Bu d\u00fcnya fani sak\u0131n g\u00fcvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah-\u00fc te\u00e2l\u00e2`n\u0131n sevgisi g\u00f6n\u00fclden \u00e7\u0131kmaz in\u015faallah, g\u00f6nl\u00fcn\u00fcz iman mekan\u0131n\u0131z cennet olsun, hay\u0131rl\u0131 Cumalar\u2026,D\u00f6rt gecenin g\u00fcnd\u00fcz\u00fc de gecesi gibi faziletlidir. Allah\u00fc te\u00e2l\u00e2, o g\u00fcnlerde dua edenin iste\u011fini geri \u00e7evirmez, onlar\u0131 ma\u011ffiret eder ve onlar bu g\u00fcnlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve g\u00fcnleri.,Cuma g\u00fcn\u00fc gusleden kimsenin g\u00fcnahlar\u0131 affolur.) [Taberani],(Ana-baban\u0131n kabrini, Cuma g\u00fcnleri ziyaret eden kimsenin g\u00fcnahlar\u0131 affolur, haklar\u0131n\u0131 \u00f6demi\u015f olur.) [Tirmizi] ,Yeni g\u00fcn \u00fclkemize bar\u0131\u015f, sevgi, huzur ve karde\u015flik getirsin. Bu cuma yeniden birli\u011fimize, dirli\u011fimize, b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcze vesile olsun. Cuman\u0131z m\u00fcbarek, dualar\u0131n\u0131z kabul olsun.,\u00d6yle bir dua et ki; g\u00fcnah\u0131n t\u00f6vbenin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnden a\u011flas\u0131n\u2026\u015eeytandan Yaradana s\u0131\u011f\u0131n ki nefsin seni de\u011fil; sen nefsini yakas\u0131n. Hay\u0131rl\u0131 Cumalar.,\u00c7\u0131karsa kalbinde yara, Yaradan d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcr bunu bir g\u00fcn hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan d\u00fc\u015f\u00fcrmez seni dara. Kald\u0131r ba\u015f\u0131n\u0131 semaya, a\u00e7 ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma g\u00fcn\u00fcm\u00fcz m\u00fcbarek olsun.,Allahim beni af eyle, her derdimi def eyle, rizkimizi bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabini muktedir eyle,Makbul, dua ve t\u00f6vbelerimizi kabul, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 daim, kazanc\u0131m\u0131z\u0131 bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun \u0130n\u015fallah. Hay\u0131rl\u0131 Cumalar\u2026,Allah'\u0131m! Bana kendi sevgisini ve senin yan\u0131nda sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmiz\u00ee, Deav\u00e2t,73.) Hay\u0131rl\u0131 cumalar. Hay\u0131rl\u0131 cumalar.,Ya Rabbi! K\u0131ld\u0131\u011f\u0131m namaz\u0131 kabul eyle! Ahir ve ak\u0131betimi hay\u0131r eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid s\u00f6ylememi nasip eyle. \u00d6lm\u00fc\u015flerimi af ve ma\u011ffiret eyle. Dualar\u0131n geri \u00e7evrilmeyece\u011fi bu m\u00fcbarek g\u00fcnde Rabbim dualar\u0131m\u0131z\u0131 kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum b\u0131rakmas\u0131n hay\u0131rl\u0131 cumalar in\u015fallah.,Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duay\u0131, kalbimizden senin ve Resul\u00fcn\u00fcn sevgisini eksik etme. Dualar\u0131m\u0131z\u0131 kabul, \u00f6mr\u00fcm\u00fcz\u00fc nurlu k\u0131l. Amin. Hay\u0131rl\u0131 cumalar.,Allah'\u0131m! Ge\u00e7mi\u015f ve gelecek, gizli ve a\u00e7\u0131k b\u00fct\u00fcn g\u00fcnahlar\u0131m\u0131 ba\u011f\u0131\u015fla! Benim il\u00e2h\u0131m Sensin. Senden b