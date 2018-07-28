Resmen açıklandı! Bir devir sona erdi

Sercan, s\u0131ras\u0131yla Sivasspor, \u015eanl\u0131urfaspor, Bursaspor ve Bal\u0131kesirspor'a kiralanm\u0131\u015ft\u0131. ,Teknik Direkt\u00f6r Samet Aybaba\u2019n\u0131n yeni sezon yap\u0131lanmas\u0131nda kadroda yer vermedi\u011fi 28 ya\u015f\u0131ndaki oyuncunun kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 anla\u015f\u0131larak s\u00f6zle\u015fmesinin feshedildi\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,Ye\u015fil-beyazl\u0131 kul\u00fcp, ge\u00e7en sezon sakatl\u0131\u011f\u0131 sebebiyle hi\u00e7bir ma\u00e7ta forma giyemeyen golc\u00fc oyuncu Sercan Y\u0131ld\u0131r\u0131m ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131. ,Tecr\u00fcbeli golc\u00fc, Serdar Aziz'in Galatasaray'a transferinde Bilal K\u0131sa ve Furkan \u00d6z\u00e7al ile birlikte ye\u015fil-beyazl\u0131 tak\u0131ma bonservisi ile transfer olurken, futbola ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 kul\u00fcb\u00fcnde yine beklentileri kar\u015f\u0131layamam\u0131\u015ft\u0131.,Ge\u00e7en sezon sakatl\u0131klarla bo\u011fu\u015fan ve hi\u00e7bir ma\u00e7ta forma giyemeyen Sercan\u2019\u0131n 1 y\u0131l daha s\u00f6zle\u015fmesi bulunuyordu. ,\u00d6te yandan tecr\u00fcbeli oyuncunun ge\u00e7en sezondan kalan ve gelecek sezonun alacaklar\u0131 konusunda y\u00f6netime zorluk \u00e7\u0131karmas\u0131 camiada b\u00fcy\u00fck tepki \u00e7ekti. \r\n\r\n,Bursaspor formas\u0131yla 181 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan Sercan, 38 kez gol sevinci ya\u015fad\u0131. ,Futbol kariyerinde ise forma giydi\u011fi 5 tak\u0131mda toplam 260 resmi ma\u00e7a \u00e7\u0131kan deneyimli oyuncu 55 gol kaydetti. ,Futbola Bursaspor alt yap\u0131s\u0131nda ba\u015flayan ve 2007-2011 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda ye\u015fil-beyazl\u0131 formay\u0131 terleten Sercan, 2012 y\u0131l\u0131nda Galatasaray'a transfer olmu\u015f ancak bekleneni verememi\u015fti. ,Resmen a\u00e7\u0131kland\u0131! Bir devir sona erdi