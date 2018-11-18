Resmen tehdit ettiler! 'Bedeli ağır olacak'

D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck deniz nakliyeci \u015firketi Maersk, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 ticaret sava\u015flar\u0131n\u0131n k\u00fcresel bazda ekonomik bedelinin a\u011f\u0131r olaca\u011f\u0131n\u0131 iddia etti.,Bu da 2019 Ocak ve Mart aylar\u0131 aras\u0131nda nakliye ihtiyac\u0131n\u0131n d\u00fc\u015fmesi anlam\u0131na geliyor.,Moller-Maerskin CEO'su Soren Skou, ABD ve \u00c7in aras\u0131nda uygulanan ekstra g\u00fcmr\u00fck vergileri y\u00fcz\u00fcnden k\u00fcresel ticaret talebinin son iki y\u0131lda en d\u00fc\u015f\u00fck seviyesine indi\u011fini s\u00f6yledi.,Financial Times gazetesine konu\u015fan Skou, ABD ve \u00c7in aras\u0131nda artan g\u00fcmr\u00fck tarifeleri nedeniyle iki \u00fclke aras\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen nakliye ticaretinin 2019 ve 2020'de y\u00fczde 2 ile 5 aras\u0131nda d\u00fc\u015fmesini beklediklerini s\u00f6yledi. Skou \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:,"\u00c7in'den ABD'ye ithalat\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak ABD'nin \u00c7in'e ihracat\u0131n\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6r\u00fcyoruz. Elbette bunun gelecek y\u0131l\u0131n ilk \u00e7eyre\u011finde g\u00f6rece\u011fimiz bir bedeli olacak. \u00c7in'in \u015fubatta kutlad\u0131\u011f\u0131 yeni y\u0131la kadar ger\u00e7ek bir etki g\u00f6rmeyece\u011fiz.",\r\n\r\n1 Ocak 2019'dan itibaren ABD \u00c7in'den ithal edilecek \u00e7elik ve al\u00fcminyuma y\u00fczde 10 ile y\u00fczde 25 aras\u0131nda ek g\u00fcmr\u00fck vergisi alacak.,\r\n\r\nABD'nin \u00f6nde gelen ithalat\u00e7\u0131 \u015firketlerin bu tarifelerin ge\u00e7erli olmas\u0131ndan \u00f6nce elindeki mallar\u0131 stoklad\u0131klar\u0131 belirtiliyor.