Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni görevleri...

TBMM Ba\u015fkanl\u0131k Divan\u0131 \u00fcyelikleri i\u00e7in yap\u0131lan se\u00e7ime dair karar Resmi Gazete'de yay\u0131mland\u0131. ,Adalet Komisyonu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na AK Parti'den Kastamonu Milletvekili Hakk\u0131 K\u00f6yl\u00fc, Ba\u015fkanvekilli\u011fine Bart\u0131n Milletvekili Y\u0131lmaz Tun\u00e7, S\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011fe Konya Milletvekili G\u00fclay Samanc\u0131, Katipli\u011fe Bal\u0131kesir Milletvekili Belgin Uygur se\u00e7ildi.,Milli Savunma Komisyonunun Ba\u015fkan\u0131 AK Parti'den Sivas Milletvekili \u0130smet Y\u0131lmaz, Ba\u015fkanvekili Bursa Milletvekili Refik \u00d6zen, S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130zmir Milletvekili Cemal Bekle, Katibi ise Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapo\u011flu oldu.,\u0130\u00e7i\u015fleri Komisyonu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na AK Parti'den Kahramanmara\u015f Milletvekili Celalettin G\u00fcven\u00e7, Ba\u015fkanvekilli\u011fine Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, S\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011fe \u0130stanbul Milletvekili Alev Dedegil, Katipli\u011fe Gaziantep Milletvekili M\u00fcsl\u00fcm Y\u00fcksel se\u00e7ildi.,D\u0131\u015fi\u015fleri Komisyonu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na AK Parti'den \u0130stanbul Milletvekili Volkan Bozk\u0131r, Ba\u015fkanvekilli\u011fine Denizli Milletvekili Ahmet Y\u0131ld\u0131z, S\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011fe Antalya Milletvekili Sena Nur \u00c7elik, Katipli\u011fe \u0130zmir Milletvekili Ceyda B\u00f6l\u00fcnmez \u00c7ank\u0131r\u0131 getirildi.,Milli E\u011fitim, K\u00fclt\u00fcr, Gen\u00e7lik ve Spor Komisyonunun Ba\u015fkan\u0131 AK Parti'den \u0130stanbul Milletvekili Numan Kurtulmu\u015f, Ba\u015fkanvekili Erzurum Milletvekili Kamil Ayd\u0131n, S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Konya Milletvekili Orhan Erdem, Katibi ise Sinop Milletvekili Naz\u0131m Mavi\u015f oldu.,\u00c7evre Komisyonu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na AK Parti'den Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Ba\u015fkanvekilli\u011fine Bursa Milletvekili Muhammet M\u00fcfit Ayd\u0131n, S\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011fe Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Katipli\u011fe Ankara Milletvekili Bar\u0131\u015f Ayd\u0131n getirildi.,Bay\u0131nd\u0131rl\u0131k, \u0130mar, Ula\u015ft\u0131rma ve Turizm Komisyonu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na AK Parti'den Konya Milletvekili Tahir Aky\u00fcrek, Ba\u015fkanvekilli\u011fine Ayd\u0131n Milletvekili Metin Yavuz, S\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011fe \u00c7anakkale Milletvekili J\u00fclide \u0130skendero\u011flu, Katipli\u011fe Erzincan Milletvekili Burhan \u00c7ak\u0131r se\u00e7ildi.,Sa\u011fl\u0131k, Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal \u0130\u015fler Komisyonunun Ba\u015fkan\u0131 AK Parti'den Ordu Milletvekili \u015eenel Yediy\u0131ld\u0131z, Ba\u015fkanvekili \u0130stanbul Milletvekili M\u00fc\u015ferref Pervin Tuba Durgut, S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Ankara Milletvekili Arife Polat D\u00fczg\u00fcn, Katibi ise Kahramanmara\u015f Milletvekili Sefer Aycan oldu.,Tar\u0131m, Orman ve K\u00f6yi\u015fleri Komisyonu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na AK Parti'den Kars Milletvekili Yunus K\u0131l\u0131\u00e7, Ba\u015fkanvekilli\u011fine \u0130zmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, S\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011fe Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Katipli\u011fe Bursa Milletvekili Zafer I\u015f\u0131k se\u00e7ildi.,Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na AK Parti'den Kayseri Milletvekili Mustafa Elita\u015f, Ba\u015fkanvekilli\u011fine D\u00fczce Milletvekili Fahri \u00c7ak\u0131r, S\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011fe Zonguldak Milletvekili Ahmet \u00c7olako\u011flu, Katipli\u011fe \u0130stanbul Milletvekili \u0130ffet Polat getirildi.,Dilek\u00e7e Komisyonu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na AK Parti'den \u0130stanbul Milletvekili Mihrimah Belma Sat\u0131r, Ba\u015fkanvekilli\u011fine \u0130stanbul Milletvekili Canan Kals\u0131n, S\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011fe Elaz\u0131\u011f Milletvekili Z\u00fclf\u00fc Demirba\u011f, Katipli\u011fe Bolu Milletvekili Fehmi K\u00fcp\u00e7\u00fc se\u00e7ildi.,B\u00fct\u00e7e Komisyonu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na AK Parti'den Isparta Milletvekili S\u00fcreyya Sadi Bilgi\u00e7, Ba\u015fkanvekilli\u011fine \u0130stanbul Milletvekili \u0130smail Faruk Aksu, S\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011fe Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Ko\u00e7er, Katipli\u011fe \u0130stanbul Milletvekili \u015eirin \u00dcnal getirildi.,Kamu \u0130ktisadi Te\u015febb\u00fcsleri Komisyonu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na AK Parti'den Ayd\u0131n Milletvekili Mustafa Sava\u015f, Ba\u015fkanvekilli\u011fine \u0130stanbul Milletvekili Nevzat \u015eat\u0131ro\u011flu, S\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011fe Ankara Milletvekili Mevl\u00fct Karakaya, Katipli\u011fe Bal\u0131kesir Milletvekili Yavuz Suba\u015f\u0131 se\u00e7ildi.,\u0130nsan Haklar\u0131n\u0131 \u0130nceleme Komisyonu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na AK Parti'den Bursa Milletvekili Hakan \u00c7avu\u015fo\u011flu, Ba\u015fkanvekilli\u011fine Hatay Milletvekili H\u00fcseyin Yayman, Ba\u015fkanvekilli\u011fine \u0130stanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanr\u0131kulu, S\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011fe Konya Milletvekili Leyla \u015eahin