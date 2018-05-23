Resmi Gazete'de yayımlandı! O parti seçime giremiyor

Resmi Gazete'de yay\u0131mland\u0131! \r\n,O parti se\u00e7ime giremiyor,M\u00fckerrer say\u0131da yay\u0131mlanan YSK karar\u0131nda, BTP'nin yetkili kurullar\u0131nca, 24 Haziran Pazar g\u00fcn\u00fc yap\u0131lacak se\u00e7ime kat\u0131lmama karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 hat\u0131rlat\u0131larak, BTP\u2019nin s\u00f6z konusu se\u00e7ime ili\u015fkin aday listelerini YSK'ya teslim etmedi\u011fi bildirildi. ,Kurul taraf\u0131ndan yap\u0131lan de\u011ferlendirmede, 24 Haziran'da yap\u0131lacak se\u00e7ime BTP'nin kat\u0131lmamas\u0131na, bu d\u00f6nemdeki se\u00e7im i\u015f ve i\u015flemlerinde bu siyasi partiye yer verilmemesine karar verildi\r\n\r\n