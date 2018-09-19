Resmi Gazete'den duyuruldu! Konut alan yabancılar...

T\u00fcrkiye vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131na hak kazanmak i\u00e7in \u00f6ng\u00f6r\u00fclen sabit sermaye tutar\u0131 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi. ,Yeni d\u00fczenlemelere g\u00f6re, T\u00fcrkiye vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131na hak kazanmak i\u00e7in \u00f6ng\u00f6r\u00fclen sabit sermaye tutar\u0131 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca T\u00fcrkiye'de gayrimenkul sahibi yabanc\u0131lar\u0131n vatanda\u015fl\u0131\u011fa ge\u00e7i\u015fi i\u00e7in gereken asgari ta\u015f\u0131nmaz bedeli de 1 milyon dolardan 250 bin dolara \u00e7ekildi.\r\n\r\n,Yine vatanda\u015fl\u0131\u011fa hak kazanma \u015fartlar\u0131 aras\u0131nda yer alan en az 100 ki\u015fiye istihdam sa\u011flama ifadesi de 50 ki\u015fi olarak de\u011fi\u015ftirildi. ,T\u00fcrkiye'de gayrimenkul sahibi yabanc\u0131lar\u0131n vatanda\u015fl\u0131\u011fa ge\u00e7i\u015fi i\u00e7in gereken asgari ta\u015f\u0131nmaz bedeli de 1 milyon dolardan 250 bin dolara \u00e7ekildi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 karar\u0131yla yap\u0131lan de\u011fi\u015fikliklerin ard\u0131ndan ilgili y\u00f6netmeli\u011fi 20'nci maddesinin ikinci f\u0131kras\u0131n\u0131n yeni hali \u015f\u00f6yle oldu:\r\n\r\n,"(2) A\u015fa\u011f\u0131daki \u015fartlardan herhangi birini sa\u011flayan yabanc\u0131, Kanunun 12'nci maddesinin birinci f\u0131kras\u0131n\u0131n (b) bendi kapsam\u0131nda Cumhurba\u015fkan\u0131 karar\u0131 ile T\u00fcrk vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 kazanabilir:\r\n\r\n,a) En az 500.000 Amerikan Dolar\u0131 veya kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 d\u00f6viz ya da kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 T\u00fcrk Liras\u0131 tutar\u0131nda sabit sermaye yat\u0131r\u0131m\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131nca tespit edilen,\r\n\r\n,b) En az 250.000 Amerikan Dolar\u0131 veya kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 d\u00f6viz ya da kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 T\u00fcrk Liras\u0131 tutar\u0131nda ta\u015f\u0131nmaz\u0131 tapu kay\u0131tlar\u0131na \u00fc\u00e7 y\u0131l sat\u0131lmamas\u0131 \u015ferhi koyulmak \u015fart\u0131yla sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131nca tespit edilen,\r\n\r\n,c) En az 50 ki\u015filik istihdam olu\u015fturdu\u011fu Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131nca tespit edilen,\r\n\r\n,\u00e7) En az 500.000 Amerikan Dolar\u0131 veya kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 d\u00f6viz ya da kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 T\u00fcrk Liras\u0131 tutar\u0131nda mevduat\u0131 \u00fc\u00e7 y\u0131l tutma \u015fart\u0131yla T\u00fcrkiye'de faaliyet g\u00f6steren bankalara yat\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,\r\n\r\n,d) En az 500.000 Amerikan Dolar\u0131 veya kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 d\u00f6viz ya da kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 T\u00fcrk Liras\u0131 tutar\u0131nda Devlet bor\u00e7lanma ara\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00fc\u00e7 y\u0131l tutmak \u015fart\u0131yla sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131nca tespit edilen.\r\n\r\n,e) En az 500.000 Amerikan Dolar\u0131 veya kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 d\u00f6viz ya da kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 T\u00fcrk Liras\u0131 tutar\u0131nda gayrimenkul yat\u0131r\u0131m fonu kat\u0131lma pay\u0131 veya giri\u015fim sermayesi yat\u0131r\u0131m fonu kat\u0131lma pay\u0131n\u0131 en az \u00fc\u00e7 y\u0131l elinde tutma \u015fart\u0131yla sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 Sermaye Piyasas\u0131 Kurulunca tespit edilen."\r\n\r\n,Vatanda\u015fl\u0131\u011fa ge\u00e7me hakk\u0131 kazanmak i\u00e7in T\u00fcrkiye'deki bankalarda tutulmas\u0131 gereken mevduat miktar\u0131 da 3 milyon dolardan 500 bin dolara d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc.,.,Resmi Gazete'nin bug\u00fcnk\u00fc say\u0131s\u0131nda yay\u0131mlanan 106 say\u0131l\u0131 kararla yabanc\u0131lar\u0131n T\u00fcrkiye vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131na ge\u00e7i\u015fiyle ilgili baz\u0131 d\u00fczenlemeler de\u011fi\u015ftirildi.,Resmi Gazete'nin bug\u00fcnk\u00fc say\u0131s\u0131nda yay\u0131mlanan 106 say\u0131l\u0131 kararla yabanc\u0131lar\u0131n T\u00fcrkiye vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131na ge\u00e7i\u015fiyle ilgili baz\u0131 d\u00fczenlemeler de\u011fi\u015ftirildi. Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan imzas\u0131yla yay\u0131mlanan kararla, 2010 y\u0131l\u0131nda y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giren T\u00fcrk Vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131 Kanunu'nun Uygulanmas\u0131na \u0130li\u015fkin Y\u00f6netmelik'in yabanc\u0131lar\u0131n "istisnai olarak T\u00fcrk vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131n\u0131" kazanmalar\u0131n\u0131 d\u00fczenleyen 20'nci maddesinde de\u011fi\u015fikli\u011fe gidildi.\r\n\r\n