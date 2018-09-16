Reyhanlı’da hedef devleti yıpratmaktı

Sel\u00e7uk B\u00f6ke ANKARA - T\u00fcrkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanl\u0131 ter\u00f6r sald\u0131r\u0131lar\u0131ndan biri olan Reyhanl\u0131 sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131n faili Yusuf Nazik ge\u00e7ti\u011fimiz hafta M\u0130T\u2019in Suriye\u2019deki ba\u015far\u0131l\u0131 operasyonu ile paketlenmi\u015fti. ,11 May\u0131s 2013 Hatay\u2019\u0131n Reyhanl\u0131 il\u00e7esinde bombal\u0131 ter\u00f6r sald\u0131r\u0131s\u0131nda 53 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 146 ki\u015fi de yaraland\u0131. 912 konut, 891 i\u015fyeri ve 148 ara\u00e7 zarar g\u00f6rd\u00fc. Ter\u00f6rist Yusuf Nazik, sorgusunda emri Suriye istihbarat birimlerinden ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 itiraf etti. Nazik\u2019in Suriye istihbarat\u0131n\u0131n sad\u0131k ma\u015fas\u0131; ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc \u2018Acilciler\u2019 grubu \u00fcyesi oldu\u011fu do\u011fruland\u0131. G\u00fcvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere g\u00f6re, patlamadan 10 g\u00fcn \u00f6nce M\u0130T, d\u00f6nemin Reyhanl\u0131 Savc\u0131s\u0131 \u00d6zcan \u015ei\u015fman\u2019a il\u00e7ede bombal\u0131 sald\u0131r\u0131 olaca\u011f\u0131 istihbarat\u0131n\u0131 vererek \u00f6nlem al\u0131nmas\u0131 gerekti\u011fini belirtti. Ancak FET\u00d6 mensubu \u015ei\u015fman, s\u00f6z konusu istihbarat\u0131 i\u015fleme koymad\u0131, hi\u00e7bir \u00f6nlem almad\u0131. FET\u00d6\u2019ye ait yay\u0131n organlar\u0131, sald\u0131r\u0131 i\u00e7in M\u0130T\u2019i su\u00e7layarak dezenformasyon yapt\u0131. HSK Tefti\u015f Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nca haz\u0131rlanan raporda M\u0130T t\u0131rlar\u0131n\u0131 durduran Savc\u0131 \u015ei\u015fman\u2019\u0131n FET\u00d6\u2019n\u00fcn ama\u00e7lar\u0131 do\u011frultusunda \u00f6rg\u00fct mensuplar\u0131yla hareket etti\u011fi belirtilmi\u015fti. \u015ei\u015fman, May\u0131s 2015\u2019te ByLock kulland\u0131\u011f\u0131 tespit edilerek tutuklanm\u0131\u015ft\u0131.,FET\u00d6\u2019n\u00fcn yan\u0131 s\u0131ra Reyhanl\u0131 sald\u0131r\u0131s\u0131nda rol oynayan bir ba\u015fka ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc de PKK\u2019yd\u0131. PKK\u2019n\u0131n Reyhanl\u0131 sald\u0131r\u0131s\u0131 i\u00e7in do\u011frudan destek verdi\u011fi ve lojistik imk\u00e2n sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor. PKK\u2019n\u0131n Suriye uzant\u0131s\u0131 PYD\/YPG o d\u00f6nemde Suriye i\u00e7 sava\u015f\u0131n\u0131 f\u0131rsat bilerek Hatay\u2019a s\u0131n\u0131r kom\u015fusu Afrin\u2019i ele ge\u00e7irmi\u015fti. Bu nedenle kentte ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri istedikleri gibi hareket ederken, T\u00fcrkiye s\u0131n\u0131rlardan i\u00e7eri de istedikleri gibi s\u0131zabiliyor, silah, patlay\u0131c\u0131 ve m\u00fchimmatlar\u0131 sevk edebiliyordu. Kaynaklara g\u00f6re; Acilciler ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn, PKK ile her zaman ileti\u015fimde ve bazen de i\u015f birli\u011fi yapt\u0131\u011f\u0131 durumlar vard\u0131. Ayn\u0131 \u00e7izgide bulunan iki \u00f6rg\u00fct de ge\u00e7mi\u015fte ortak eylem ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015fti. Yusuf Nazik\u2019in Acilciler olarak da bilinen THKP-C \u00fcyesi oldu\u011fu do\u011fruland\u0131. 1975 y\u0131l\u0131nda kurulan Acilciler ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc Suriye istihbarat\u0131 taraf\u0131ndan desteklenip y\u00f6nlendirilirken, \u00f6rg\u00fct\u00fcn hali haz\u0131rda ba\u015f\u0131nda Esad\u2019\u0131n sad\u0131k elemanlar\u0131ndan Mihra\u00e7 Ural bulunuyor. Ural\u2019\u0131n, YPG\/PYD\u2019nin Suriye\u2019nin kuzeyinde \u2018\u00f6z y\u00f6netim\u2019 ilan etti\u011fi d\u00f6nemde Esad rejimi ve \u00f6rg\u00fct aras\u0131nda arabuluculuk planlad\u0131\u011f\u0131 da biliniyor.,Sald\u0131r\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin i\u015f birli\u011fiyle ger\u00e7ekle\u015ftirilirken (PKK, FET\u00d6, Acilciler) as\u0131l akt\u00f6r Suriye rejiminin istihbarat te\u015fkilat\u0131 \u2018Muhaberatt\u0131.\u2019 Ter\u00f6rist Nazik \u00f6n sorgusunda Suriye istihbarat birimlerinden ald\u0131\u011f\u0131 talimatla T\u00fcrkiye\u2019de eylem aray\u0131\u015f\u0131na girdi\u011fini itiraf etti. Alternatif eylem yerlerine y\u00f6nelik ke\u015fif yaparken Hatay\u2019\u0131n Reyhanl\u0131 il\u00e7esini eylem i\u00e7in belirledi.,Suriye rejimin \u015eam\u2019dan sonra ikinci kalesi olarak bilinen Lazkiye \u015fehrinden T\u00fcrkiye\u2019ye getirilen Nazik, \u00e7arp\u0131c\u0131 itiraflarda bulundu. Nazik\u2019in ifadeleriyle Reyhanl\u0131 sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131n bilinmeyen y\u00f6nleri g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kart\u0131l\u0131rken, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri FET\u00d6 ve PKK\u2019n\u0131n T\u00fcrkiye\u2019yi kaosa s\u00fcr\u00fcklemek, devleti y\u0131pratmak ve M\u0130T\u2019i itibars\u0131zla\u015ft\u0131rmak i\u00e7in sald\u0131r\u0131da oynad\u0131klar\u0131 kirli oyun da de\u015fifre edildi.