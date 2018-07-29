Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'da son durum....

Dirili\u015f Ertu\u011frul'un yeni b\u00f6l\u00fcmleri sevenleri taraf\u0131ndan b\u00fcy\u00fck bir heyecanla bekleniyor.\r\n\r\n,Yay\u0131nlanan b\u00f6l\u00fcmleriyle reyting rekorlar\u0131 k\u0131ran Dirili\u015f Ertu\u011frul, sezon finaliyle de izleyiciyi ekranlara kilitlemi\u015fti.\r\n\r\n,\u0130\u015fte Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisinden son bilgiler ve dizinin yeni sezonun ba\u015flayaca\u011f\u0131 tarih...,Dirili\u015f Ertu\u011frul'un heyecanla beklenen yeni sezonunun ba\u015flayaca\u011f\u0131 tarih hakk\u0131nda hen\u00fcz net bir a\u00e7\u0131klama gelmedi.\r\n\r\n,Fakat sevilen dizi ge\u00e7ti\u011fimiz sezonu Ekim ay\u0131nda ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. Bu nedenle dizinin yine ayn\u0131 tarihlerde ba\u015flayabilece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Ertu\u011frul Bey, \u00d6geday Han'a tabi olmay\u0131 kabul etmi\u015f ve \u00d6geday, beklenmedik bir \u015fekilde Ertu\u011frul'dan Sel\u00e7uklu'nun sultan\u0131 olmas\u0131n\u0131 istemi\u015fti.\r\n\r\n,Alm\u0131la ise Hayme'nin g\u00f6z\u00fcnde iyice yer edinmi\u015f ve art\u0131k obaya yerle\u015fmi\u015fti.,Mo\u011fol kararg\u00e2h\u0131nda ise \u00d6geday Han'\u0131n beklenmedik bir \u015fekilde \u00f6l\u00fcm\u00fc herkesi sarsm\u0131\u015ft\u0131. Ertu\u011frul, bunun \u00fczerine gelen tehlikeyi sezmi\u015f ve kararg\u00e2htan ka\u00e7m\u0131\u015ft\u0131. B\u00f6ylece Ertu\u011frul ve onun pe\u015fine d\u00fc\u015fen Noyan aras\u0131nda amans\u0131z bir kovalamaca ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.,G\u00fcnalp ise Mo\u011fol casuslar\u0131n\u0131 yakalam\u0131\u015f ve konu\u015fturmay\u0131 ba\u015farm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Turgut ve Bams\u0131, Alm\u0131la'n\u0131n asl\u0131nda Noyan'\u0131n karde\u015fi Alangoya oldu\u011funu \u00f6\u011frenmi\u015f ve bunu Ertu\u011frul'a s\u00f6ylemi\u015flerdi..,Bunun \u00fczerine hep birlikte d\u00f6rtnala Kay\u0131 Obas\u0131'na do\u011fru yola koyulmu\u015flard\u0131\u2026,Ertu\u011frul Gazi, y\u00f6neticili\u011fi d\u00f6neminde a\u015firetinin n\u00fcfusunun az olmas\u0131ndan dolay\u0131 bar\u0131\u015f merkezli, tedbirli ve ihtiyatl\u0131 bir siyaset izledi. \u00c7evresinde bulunan T\u00fcrkmen beylikleri ve Bizans (\u0130neg\u00f6l-Karacahisar-Bilecik) tekfurlar\u0131yla daima iyi ge\u00e7inip onlar\u0131n durumlar\u0131n\u0131 ve siyasi \u015fartlar\u0131 gayet iyi de\u011ferlendirerek ba\u015f\u0131nda bulundu\u011fu a\u015firetini ve idaresi alt\u0131nda ya\u015fayanlar\u0131 sulh ve s\u00fck\u00fbn i\u00e7inde ya\u015fatt\u0131. Ertu\u011frul Gazi, emri alt\u0131ndaki topraklarda ya\u015fayan halk taraf\u0131ndan \u00e7ok sevilen ve say\u0131lan bir ki\u015fiydi. S\u00f6\u011f\u00fct'teki Hristiyan tebaas\u0131 da Ertu\u011frul Gazi'yi y\u00fcrekten seviyor ve say\u0131yordu. Yurt tuttu\u011fu b\u00f6lgede huzur ve g\u00fcveni sa\u011flad\u0131. Ertu\u011frul Gazi, 1281 senesinde 93 ya\u015flar\u0131nda iken S\u00f6\u011f\u00fct'te vefat etti. T\u00fcrbesi S\u00f6\u011f\u00fct'tedir. Her y\u0131l eyl\u00fcl ay\u0131n\u0131n 2.haftas\u0131 pazar g\u00fcn\u00fc anma t\u00f6renleri yap\u0131lmaktad\u0131r.,Ertu\u011frul ve alplar, Noyan'dan yakas\u0131n\u0131 kurtar\u0131p sa\u011f salim Kay\u0131 Obas\u0131'na gelebilecekler mi? Osman'\u0131 \u00f6ld\u00fcrmek i\u00e7in harekete ge\u00e7en Alm\u0131la, Osman'a zarar vermeden Ertu\u011frul ve alplar onun cezas\u0131n\u0131 kesmeyi ba\u015farabilecekler mi? \u00d6geday'\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sonra Noyan nas\u0131l bir hamle yapacak? Sorular\u0131n cevab\u0131 yeni sezonda... S\u00f6ylentilere g\u00f6re yeni sezonda Ertu\u011frul Gazi'nin o\u011flu Osman bey \u00f6n planda olacak ve onun ya\u015fad\u0131klar\u0131 izleyicilere sunulacak.\r\n