Reyting rekortmeni Çukur dizisinin yeni sezonundan ilk kareler yayınlandı

Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde \u00e7ekimlerin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 diziden yay\u0131nlanan ilk kareler Ko\u00e7oval\u0131lar ve \u00c7ukur'la ilgili gizemi korurken, Karakuzular \u00c7etesi'ne olan merak\u0131 art\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Dizinin yay\u0131nlanan ikinci tan\u0131t\u0131m\u0131 da, Youtube'dan 4 milyon a\u015fk\u0131n kez g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenerek b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc. Berkay Ate\u015f'in Mahsun'u, Erkan Avc\u0131'n\u0131n ise \u00c7eto'yu canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Karakuzular, \u00c7ukur'un yeni hakimi mi oluyor sorusunun cevap bulaca\u011f\u0131 yeni sezonda ekran ba\u015f\u0131ndakiler, \u00c7ukur'da da bamba\u015fka bir d\u00f6nemin ba\u015flang\u0131c\u0131na tan\u0131k olacak.,'\u00c7ukur'un yeni sezonu Eyl\u00fcl'de Show TV'de ekranlara gelecek.\r\n\r\n\u0130\u015fte yeni sezondan ilk kareler...,.,Pazartesi ak\u015famlar\u0131 reyting ve sosyal medyan\u0131n zirvesinde yer alan '\u00c7ukur'un yeni sezonu i\u00e7in geri say\u0131m ba\u015flad\u0131.