Reytingler açıklandı, iki kanalda çöküşte

ATV'nin yeni dizisi 8.G\u00fcn ise hakk\u0131nda at\u0131lan iddialar\u0131 destekler nitelikte sonu\u00e7larla kar\u015f\u0131m\u0131zda. Kanal D'nin Siyah Beyaz A\u015fk dizisi ise yerinde saymaya devam ediyor. Peki di\u011fer yap\u0131mlarda durum ne? \r\n,Diziler kadar ana haber b\u00fcltenlerinin de k\u0131ran k\u0131rana yar\u0131\u015f i\u00e7inde oldu\u011fu reyting listesinde Nazl\u0131 \u00c7elik dibi g\u00f6rd\u00fc.\r\n,ATV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Kim Milyoner Olmak \u0130ster, son haftalarda ald\u0131\u011f\u0131 ba\u015far\u0131s\u0131z reyting sonu\u00e7lar\u0131yla eski g\u00fcnlerini mumla arat\u0131yor.\r\n,Yar\u0131\u015fman\u0131n son yay\u0131nlanan b\u00f6l\u00fcm\u00fc reyting s\u0131ralamas\u0131nda ilk 10 i\u00e7ine giremedi. Konuyla ilgili Posta gazetesindeki k\u00f6\u015fesinde bir yaz\u0131 kaleme alan Mesut Yar, " Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m iyi bir oyuncu ama o koltukta h\u00e2l\u00e2 tedirgin. Bir de ses, herkesi rahatlatan, izleyene g\u00fcven telkin eden ses; bak o da o koltu\u011fa bir t\u00fcrl\u00fc oturam\u0131yor" ifadelerini kulland\u0131.\r\n,\u00c7ukur, S\u00f6z'\u00fc ge\u00e7erek birinci s\u0131raya yerle\u015fti,Kim Milyoner Olmak \u0130ster, 2014'\u00fcn Mart ay\u0131nda, \u0130stanbul'da gitti\u011fi spor salonunda aya\u011f\u0131n\u0131n kaymas\u0131 sonucu yere d\u00fc\u015ferek ba\u015f\u0131n\u0131 \u00e7arparak girdi\u011fi komada ya\u015fam m\u00fccadelesi veren Kenan I\u015f\u0131k'la \u00f6zde\u015fle\u015fmi\u015fti. O d\u00f6nem yar\u0131\u015fman\u0131n reytingleri kanal\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcr\u00fcyordu.,Fatih Portakal ve Ahmet Hakan gibi g\u00fc\u00e7l\u00fc isimlerle m\u00fccadele eden Nazl\u0131 \u00c7elik, reyting s\u0131ralamas\u0131nda ilk 20 i\u00e7erisinde yer al\u0131yordu. Ancak birbirinden iddial\u0131 yap\u0131mlar\u0131n boy g\u00f6sterdi\u011fi pazartesi ak\u015fam\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir \u00e7\u00f6k\u00fc\u015f ya\u015fayan Nazl\u0131 \u00c7elik, 23. s\u0131rada kendine yer bulabildi.\r\n,16 Nisan reyting sonu\u00e7lar\u0131 \u00c7ukur, S\u00f6z, Siyah Beyaz A\u015fk, 8.G\u00fcn, Yasak Elma kim birinci oldu?,En \u00e7ok hangi dizi izlendi? Fox TV'de Yasak Elma s\u00fcrpriz yapt\u0131. Star TV S\u00f6z ve Show TV \u00c7ukur reytinglerde ne yapt\u0131?,.