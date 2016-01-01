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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
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Bedelli askerlik Yaş ve Ücret belli oldu | (Bedelli Askerlik ücreti ne kadar?)
GÜNDEM
-
Kedicikler polislerden bakın ne istemiş!
DÜNYA
-
Putin ve Trump bir araya geldi
TEKNOLOJİ
-
AB'den Airbnb'ye uyarı
DÜNYA
-
Nijerya'da 600 askerin kaçırıldığı iddiası yalanlandı
YAŞAM
-
Çerez almaya giden genç kıza 9 kişi kâbusu yaşattı
DÜNYA
-
Iraklı güçler ve Peşmerge'den DEAŞ'a karşı ortak operasyon
DÜNYA
-
Obama yıllar sonra 'baba ocağı'nda
EKONOMİ
-
'Rus gazı Avrupa için büyük önem taşıyor'
DÜNYA
-
Fransa'daki şampiyonluk kutlamalarında 2 kişi öldü
EKONOMİ
-
Avro Bölgesi'nin ihracatı azaldı, ithalatı arttı
YAŞAM
-
İstanbul Tuzla'da hortum çıktı! Korku dolu anlar...
DÜNYA
-
Özbekistan'dan vize muafiyeti ve elektronik vize uygulaması
EKONOMİ
-
AB Konseyi Başkanı Tusk'tan ticaret savaşının önlenmesi için çağrı
GÜNDEM
-
OHAL 18 Temmuz'da kalkıyor
SAĞLIK
-
Kalp yetmezliğinden ölüm oranı kadınlarda daha fazla
SAĞLIK
-
Obezite cerrahisi 2,5 milyon kişiye çare olabilir (Mide küçültme ameliyatı riskleri neler?)
SAĞLIK
-
Magnezyum bileşeni kaygıyı azaltıyor (Magnezyum ne işe yarar?)
SAĞLIK
-
Adli Tıp Kurumu'nun teşkilat yapısı ile görev ve yetkileri belirlendi
EĞİTİM
-
Sabancı Vakfı, 400 öğrenciye burs verecek
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
Rıdvan Dilmen bomba transferi canlı yayında açıkladı
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Ünlü futbol yorumcusu ve yazarı Rıdvan Dilmen, transfer gündemini ve Dünya Kupası'nı değerlendirdi.
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