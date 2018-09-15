Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray yorumu!

Galatasaray'\u0131n Kas\u0131mpa\u015fa'y\u0131 4-1 ma\u011flup etti\u011fi ma\u00e7\u0131 de\u011ferlendiren R\u0131dvan Dilmen, sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131mla ilgili dikkat \u00e7eken yorumlarda bulundu. ,Dilmen, sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131n kadrosunun \u015fampiyonluk i\u00e7in yetersiz oldu\u011funu savundu.,S\u00fcper Lig'in 5. haftas\u0131nda Kas\u0131mpa\u015fa'y\u0131 ma\u011flup eden Galatasaray zirvenin yeni sahibi oldu. Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131n 4-1'lik \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcyle sona eren m\u00fccadele sonras\u0131 R\u0131dvan Dilmen'den \u00e7arp\u0131c\u0131 yorumlar geldi.,NTV yorumcusu Dilmen'in ma\u00e7la ilgili g\u00f6r\u00fc\u015fleri \u015f\u00f6yle;,"Kas\u0131mpa\u015fa, Rus ruleti oynayan bir tak\u0131m. \u0130ki tak\u0131m\u0131n gelene\u011fine bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman s\u00fcrpriz olan ilk yar\u0131daki 0-0'l\u0131k skordu. Sivas deplasman\u0131nda Kas\u0131mpa\u015fa 3-2 kazand\u0131 ama o ma\u00e7\u0131 4-3 de kaybedebilirdi. Sivasspor o ma\u00e7ta Galatasaray kadar pozisyona girip atamad\u0131, Kas\u0131mpa\u015fa o ma\u00e7taki kadar pozisyona girdi ama kalede Muslera vard\u0131.","\u00dcst seviye ma\u00e7lar\u0131 bu tak\u0131m kald\u0131rmaz. Fenerbah\u00e7e \u2013 Galatasaray, Be\u015fikta\u015f-Galatasaray gibi ma\u00e7lar\u0131 kald\u0131ramaz. Trabzonspor ma\u00e7\u0131n\u0131 kald\u0131ramad\u0131. \u0130yi iki Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yla evinde oynuyor. Favori olma durumu var. Galatasaray'\u0131n en b\u00fcy\u00fck avantaj\u0131 taraftar\u0131 ama Fatih Terim'in g\u00f6nl\u00fcndeki ve beynindeki tak\u0131m de\u011fil bu tak\u0131m, onu g\u00f6rebiliyoruz","Ben Fatih Terim'in teknik direkt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc \u00e7ok iyi tan\u0131yorum. Hocay\u0131 kutlamak laz\u0131m. 2000 do\u011fumlu, ehliyetini alma hakk\u0131 kazanm\u0131\u015f ve tehlikeli bir tak\u0131ma, lidere kar\u015f\u0131 Maicon'u oynatmayarak Ozan diye bir genci oynat\u0131yorsunuz. Samet Hoca \u00e7ok yapar bunu, tebrik ederim, ho\u015fuma gitti. Hata yapabilir miydi, yapabilirdi. Ma\u00e7ta bende en \u00e7ok iz b\u0131rakan Ozan oldu. Ozan'\u0131n altyap\u0131 hocas\u0131n\u0131 tebrik ediyorum.","Ozan Kabak\u2019\u0131n tecr\u00fcbesi zay\u0131f ama pozisyon bilgisi iyiydi. Diagne\u2019yi iyi savundu. Terim, 'Bruma nerede, ke\u015fke bende olsa, Rodrigues\u2019in yan\u0131na koysam' diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyordur. Bu kadro \u015fampiyonluk i\u00e7in yetmez. Hoca da bunu biliyor. Devre aras\u0131na kadar tak\u0131m\u0131 ta\u015f\u0131maya \u00e7al\u0131\u015facak."