Rıdvan Dilmen'den olay iddia

R\u0131dvan Dilmen, d\u00fcn oynan Be\u015fikta\u015f-G\u00f6ztepe kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ma\u00e7\u0131 yorumlad\u0131.,Be\u015fikta\u015f - G\u00f6ztepe ma\u00e7\u0131n\u0131n devre aras\u0131nda R\u0131dvan Dilmen kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 de\u011ferlendirdi. Dilmen "Lens'in pozisyonunda y\u00fczde 60 faul var. Faul varsa da k\u0131rm\u0131z\u0131 kart olmal\u0131yd\u0131" ifadesini kulland\u0131.\r\n,Be\u015fikta\u015f 3-1'den sonra rakip 10 ki\u015fi kal\u0131nca pozisyonlar\u0131 golle sonu\u00e7land\u0131r\u0131yor. Ma\u00e7ta 6 gol\u00fcn \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n birinci nedeni buraya beraberli\u011fe de\u011fil kazanmak \u00fczerine gelmi\u015f. Bir hayli riskli ve kontrols\u00fcz ata\u011fa \u00e7\u0131kt\u0131lar. B\u00f6ylesine farkl\u0131 bir skor oldu. 2 dakikada be\u015flik yapt\u0131lar. B\u00fcy\u00fck tak\u0131mlar bu t\u00fcr f\u0131rsatlar\u0131 ka\u00e7\u0131rmaz.\r\n\r\nTamer hoca Sel\u00e7uk'u \u00e7\u0131kard\u0131. \u00c7ok tecr\u00fcbeli bir oyuncu. Sel\u00e7uk gibi deneyimli bir oyuncunun ma\u00e7tan \u00e7\u0131karken Tamer hocan\u0131n yard\u0131mc\u0131s\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 hareket do\u011fru de\u011fildi.,Be\u015fikta\u015f'\u0131n 6 ma\u00e7 kazanmas\u0131 kendi ad\u0131na yetmeyebilir. B\u00fct\u00fcn ipler Galatasaray'\u0131n elinde biraz. En k\u00f6t\u00fc Be\u015fikta\u015f'\u0131n T\u00fcrk Telekom Stad\u0131'na bu farkla gitmesi laz\u0131m.\r\n\r\n\u0130\u015fte R\u0131dvan Dilmen'in Y\u00fczde Y\u00fcz Futbol'da ilk yar\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirmeler...\r\n\r\nBe\u015fikta\u015f \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki Galatasaray - Ba\u015fak\u015fehir ma\u00e7\u0131ndan faydalanmak i\u00e7in kazanmak istiyor. Hoca maceraya gitmedi. Ben ayn\u0131 stilimle oynar\u0131m. Riske girmem dedi. Medel de bir kez te\u015febb\u00fcs etti ikinci de gol\u00fc att\u0131.\r\n\r\nG\u00f6ztepe gibi tak\u0131mlar\u0131n ma\u00e7a ortak olmas\u0131 i\u00e7in bir tane atmas\u0131 laz\u0131m. Talisca \u00e7ok etkili. Bir forvet arkas\u0131 bu kadar olur. Kafayla gol at\u0131yor, faul al\u0131yor. Lens biraz k\u0131p\u0131rdad\u0131. G\u00f6ztepe'nin eksik kadrosu Be\u015fikta\u015f'\u0131n eksik kadrosu ile ba\u015fa \u00e7\u0131kamad\u0131. 2-0'lar\u0131 hi\u00e7 sevmem. 3-0 iyidir. 1 gol yersin panik yapars\u0131n. Keyifli ma\u00e7 oluyor. Be\u015fikta\u015f seyircisi de geldi ma\u00e7a. G\u00f6ztepe seyircisinin \u00e7o\u015fkulu olmas\u0131 ev sahibi tak\u0131m taraftar\u0131n\u0131 ate\u015fliyor. \r\n