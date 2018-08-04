Riva sahilinde can pazarı: 1 ölü

Olay, Beykoz Riva Ya\u011fdere mevkiinde meydana geldi. ,\u0130ddiaya g\u00f6re; bir aileden 1'i kad\u0131n 3 ki\u015fi plaj\u0131 olmayan yerde denize girdi. ,Denizin dalgal\u0131 olmas\u0131 sebebiyle \u015fah\u0131slar, bir s\u00fcre \u00e7\u0131rp\u0131narak dalgalara kap\u0131ld\u0131. ,Bo\u011fulma tehlikesi ge\u00e7iren vatanda\u015flar\u0131n yard\u0131m\u0131na Riva plaj\u0131ndan gelen cankurtaran ekipler yeti\u015fti. ,Cankurtaranlar jetskilerle \u015fah\u0131slar\u0131 denizden \u00e7\u0131kard\u0131. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen \u00e7ok say\u0131da sa\u011fl\u0131k ekibi bo\u011fulma tehlikesi ge\u00e7iren \u015fah\u0131slara ilk m\u00fcdahaleyi yapt\u0131. ,Durumu a\u011f\u0131r olan 1 ki\u015fi ambulansla Pa\u015fabah\u00e7e Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131l\u0131rken, hafif yaral\u0131 olan 2 ki\u015fi ise ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan kontrol ama\u00e7l\u0131 hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Pa\u015fabah\u00e7e Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131lan \u015fah\u0131s hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,\u015eah\u0131slara sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan ilk m\u00fcdahale yap\u0131l\u0131rken, baz\u0131 aile ferlerinin de a\u011flad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \r\n,Plaj\u0131m\u0131z\u0131n cankurtaran ekibi hepsini kurtard\u0131. Ambulans ekibine teslim ettiler" dedi. \r\n,G\u00f6rg\u00fc tan\u0131\u011f\u0131 bir vatanda\u015f olay\u0131 anlatarak, "Haberi ald\u0131k, yanlar\u0131na gittik. ,Bir ki\u015fiye m\u00fcdahale ediyorlard\u0131 ama o ki\u015fi sonu\u00e7 vermedi. ,Bayan\u0131n durumu iyi. 3 ki\u015fi, komple aile bunlar. Denize girmi\u015fler, bir anda deniz onlar\u0131 al\u0131yor. ,Bir ba\u015fka vatanda\u015f ise "3 ki\u015fi dalgalarla birlikte a\u00e7\u0131\u011fa gidiyordu. Buradan herkes can simitleriyle kurtarmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131" diye konu\u015ftu.