Riyad'tan Trabzon'a ilk misafirler dün gece geldi

Riyad Trabzon direkt u\u00e7u\u015f seferlerinin ba\u015flamas\u0131 ile Suudi Arabistan Flynas Havayollar\u0131 ile d\u00fcn gece ilk misafirler Trabzon'a ayak bast\u0131.,Trabzon`a ilk misafirlere s\u00fcrpriz kar\u015f\u0131lama yap\u0131ld\u0131...,Suudi Arabistan Flynas Havayollar\u0131n\u0131n Trabzon\u2019a direkt seferlerini ba\u015flatmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ilk u\u00e7ak d\u00fcn gece Trabzon Havaliman\u0131'na inerken, Arap turistleri apronda elinde \u00e7i\u00e7eklerle Trabzon K\u00fclt\u00fcr ve Turizm \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ali Ayvazo\u011flu ve Trabzon Havaliman\u0131 Ba\u015fm\u00fcd\u00fcr\u00fc Ahmet Ayd\u0131n kar\u015f\u0131lad\u0131. ,U\u00e7aktan inen yolcular kar\u015f\u0131laman\u0131n \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ya\u015farken, \u0130l K\u00fclt\u00fcr ve Turizm M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ali Ayvazo\u011flu ise \u201cRiyad\u2019tan Tabzon\u2019a direkt seferlerle 135 yolcu geldi. Bayram sonras\u0131nda daha yo\u011fun ger\u00e7ekle\u015fmesini hedefledi\u011fimiz direkt seferlerle turizm hedeflerimizi tutturmay\u0131 planl\u0131yoruz. ,Trabzon\u2019un ge\u00e7en y\u0131l 2 milyon 200 bin civar\u0131nda olan yerli ve yabanc\u0131 turist say\u0131s\u0131n\u0131 direkt seferleri ve turist memnuniyetini art\u0131rarak bu y\u0131l 3 milyon olarak hedefliyoruz\u201c \u015feklinde konu\u015ftu.