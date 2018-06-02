Rodrigues, Galatasaray'dan ayrılıyor

\u0130ngiliz ekiplerinin takibinde olan Rodrigues, Galatasaray y\u00f6netiminden zam talep etti. Yeni kontrat yap\u0131lmamas\u0131 durumunda ise tak\u0131mdan ayr\u0131lmak istedi\u011fini belirtti.\r\n,Galatasaray'\u0131n \u015fampiyonlu\u011funda 10 gol 10 asistle b\u00fcy\u00fck rol oynayan Garry Rodrigues, ba\u015fta Newcastle United ve Crystal Palace olmak \u00fczere \u0130ngiliz ekiplerinden teklifler al\u0131yor.\r\n,Fatih Terim'in geli\u015fiyle g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcl\u00fcr bir y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7en tecr\u00fcbeli futbolcu, y\u00f6netimden yeni kontrat istedi. Rodrigues, 1 milyon 350 bin lira olan y\u0131ll\u0131k alaca\u011f\u0131n\u0131n 2.5 milyon euroya \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131n\u0131 menajeri arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla y\u00f6netime iletti.\r\n,PAOK'tan 3.5 milyon euroya transfer edilen Rodrigues i\u00e7in \u0130ngiltere'den yakla\u015f\u0131k 20 milyon euroluk tekliflerin geldi\u011fi ancak Fatih Terim'in ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncuyu b\u0131rakmaya s\u0131cak bakmad\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n,Y\u00f6netim ise Finansal Fair Play kurallar\u0131ndan dolay\u0131 Rodrigues'i satabilir. \u00d6te yandan Ye\u015fil Burun Adal\u0131 futbolcu zam yap\u0131lmamas\u0131 durumunda tak\u0131mdan ayr\u0131lmak i\u00e7in izin istedi.