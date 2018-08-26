Roketsan üretti! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

T\u00fcrk savunma sanayisi, yurt d\u0131\u015f\u0131nda da talep g\u00f6ren \u00f6zg\u00fcn \u00fcr\u00fcnleriyle bir rekora imza att\u0131.\r\n,"Roket ve f\u00fcze sistemlerinde lider kurulu\u015f olma" vizyonuyla hareket eden, son 2 y\u0131ld\u0131r ad\u0131n\u0131 d\u00fcnyan\u0131n en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"e yazd\u0131ran ROKETSAN, ba\u015fta T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri olmak \u00fczere k\u00fcresel tehditlere kar\u015f\u0131 m\u00fccadele veren t\u00fcm m\u00fc\u015fterilerine etkin \u00e7\u00f6z\u00fcmler sunuyor.\r\n\r\n,T\u00fcrk savunma sanayisine 30 y\u0131ld\u0131r katk\u0131 veren, y\u00fczde 87'lik yerlilik oran\u0131na ula\u015fan ROKETSAN, yenilik\u00e7i ve \u00f6zg\u00fcn \u00fcr\u00fcnlerle elde etti\u011fi ba\u015far\u0131lara bir yenisini ekledi.\r\n\r\n,ROKETSAN taraf\u0131ndan Birle\u015fik Arap Emirlikleri'nin ihtiya\u00e7lar\u0131 do\u011frultusunda geli\u015ftirilen ve d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fc\u00e7l\u00fc 122 mm top\u00e7u roket sistemi kabul edilen Jobaria \u00c7ok Kundakl\u0131 Lan\u00e7er, "ordu ara\u00e7lar\u0131" kategorisinde Guinness Rekorlar Kitab\u0131'na girdi.\r\n\r\n,"Namlu say\u0131s\u0131 bak\u0131m\u0131ndan d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck roket top\u00e7usu" olarak Guinness Rekorlar\u0131 aras\u0131na kat\u0131lan Jobaria \u00c7ok Kundakl\u0131 Lan\u00e7er, 10 tekerlekli yar\u0131 r\u00f6mork \u00fczerine yerle\u015ftirilen 4 adet 122 milimetre roket kunda\u011f\u0131na sahip. ,Sistem, tek seferde 240 adet 122 milimetrelik roketi 2 dakikada atabiliyor. ,Jobaria \u00c7ok Kundakl\u0131 Lan\u00e7er'\u0131n azami menzili 37 kilometre, b\u00fct\u00fcn roketlerle tahrip edilebilen alan b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc ise 4 kilometrekare olarak ifade ediliyor.\r\n\r\n,BAE'de 2003'ten beri \u00f6nemli projelere imza atan ROKETSAN, bu \u00fclkeye bir dizi \u00fcr\u00fcn\u00fcn\u00fc ihra\u00e7 etti.\r\n\r\n,\u0130lk olarak 122 milimetre top\u00e7u roketleri teslim eden ROKETSAN, daha sonra rekora konu olan \u00f6zel bir silah sistemi geli\u015ftirilmesine y\u00f6nelik talep ald\u0131.\r\n\r\n,Y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalar sonunda ortaya \u00e7\u0131kan sistem, ilk kez 2013'te Birle\u015fik Arap Emirlikleri'nin ba\u015fkenti Abu Dabi'de d\u00fczenlenen Uluslararas\u0131 Savunma Fuar\u0131'nda sergilendi.\r\n\r\n,Jobaria \u00c7ok Kundakl\u0131 Lan\u00e7er'in geli\u015ftirilmesinde daha \u00f6nce T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri'ne teslim edilen sistemlerdeki tecr\u00fcbelerden yararlan\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,At\u0131\u015f kontrol, y\u00f6nlendirme ve dengeleme gibi bile\u015fenlerle karma\u015f\u0131k bir yap\u0131ya sahip sistem, \u00e7ok say\u0131da roketle belirli bir b\u00f6lgenin \u00e7ok yo\u011fun ate\u015f alt\u0131na al\u0131nmas\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131yor.\r\n\r\n,ROKETSAN, 1992'de Stinger Avrupa Ortak \u00dcretim Projesi kapsam\u0131nda teknoloji transferi ile lisans alt\u0131nda \u00fcretimle ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 yolculu\u011funda k\u0131sa s\u00fcrede roket ve f\u00fcze alan\u0131nda d\u00fcnyan\u0131n \u00f6nc\u00fc firmalar\u0131ndan biri haline geldi. ,\u015eirket halen bir dizi \u00f6zg\u00fcn \u00fcr\u00fcn\u00fcn seri \u00fcretimini ger\u00e7ekle\u015ftiriyor ve uluslararas\u0131 projede rol al\u0131yor.,.,..