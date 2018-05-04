Ronaldo'dan kız arkadaşına dudak uçuklatan hediye

Ronaldo'dan k\u0131z arkada\u015f\u0131na dudak u\u00e7uklatan bir hediye ald\u0131.,D\u00fcnyan\u0131n en iyi futbolcular\u0131 aras\u0131nda yer alan 33 ya\u015f\u0131ndaki Portekizli y\u0131ld\u0131z, ge\u00e7ti\u011fimiz seneki 93 milyon dolarl\u0131k kazanc\u0131 ile en fazla kazanan futbolcu unvan\u0131na da sahip. ,\u00dcnl\u00fc m\u00fccevher markas\u0131 Cartier\u2019\u0131n sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 y\u00fcz\u00fck foto\u011fraf\u0131na kalp emojisi koyan Georgina Rodriguez\u2019nin Instagram hesab\u0131n\u0131 4.6 milyon ki\u015fi takip ediyor. ,Portekizli futbolcu, ge\u00e7ti\u011fimiz sene Rodriguez\u2019e 265 bin Euro de\u011ferindeki y\u00fcz\u00fckle evlenme teklifi etmi\u015fti.,,\u0130spanya La Liga tak\u0131mlar\u0131ndan Real Madrid\u2019de forma giyen Cristiano Ronaldo, k\u0131z arkada\u015f\u0131 Georgina Rodriguez\u2019e 650 bin pound (yakla\u015f\u0131k 3 milyon 500 bin TL) de\u011ferinde y\u00fcz\u00fck hediye etti.