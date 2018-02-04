Ruhani: ABD, 'vicdansız ikiyüzlülük' sergiliyor

İran merkezli Mehr haber ajansının aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'un nükleer silahlar konusunda çelişkili bir tutum sergilediğini kaydederek "Kitle imha silahları kullanımını insan suçu olarak gören ve dünyadaki tüm kimyasal silahların imhası konusunda ısrar eden ABD'liler, rakiplerine karşı kullanmak için nükleer deposunu modernize etme amacıyla silahlanma yarışına girdi" dedi.
"Bu durumdaki bir ülke, barış, dostluk ve barışçıl yaşam vaktinin geldiğini ve savunma gücüne gerek olmayacağını söyleyebilir mi?" sorusunu yönelten Ruhani, ABD'nin vicdansız ikiyüzlülükle Rusya'ya nükleer silah tehdidinde bulunduğunu vurguladı.