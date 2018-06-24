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Ramazan
Ruhani'den ABD'ye 'ekonomik savaş' tepkisi
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile ekonomik savaş halinde olduklarını belirtti.
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