Ruhani'den ABD'ye net mesaj: Pişman olursunuz

\u0130ran Cumhurba\u015fkan\u0131 Ruhani, ABD'nin n\u00fckleer anla\u015fmadan \u00e7ekilen taraf olmas\u0131 durumunda pi\u015fman olacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \r\n,\u0130ran Cumhurba\u015fkan\u0131 Hasan Ruhani, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n \u0130ran ile imzalanan n\u00fckleer anla\u015fmay\u0131 iptal edece\u011fi ne ili\u015fkin ifadelerle ilgili a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. \r\n,Ruhani, "\u0130ran, anla\u015fmay\u0131 bozan taraf olmayacak. Ancak, ABD \u00e7ekilen taraf olursa buna kesinlikle pi\u015fman olurlar. Cevab\u0131m\u0131z beklediklerinden daha sert olacakt\u0131r ve anla\u015fmay\u0131 ihlal etmeleri durumunda bunu bir hafta i\u00e7inde g\u00f6receklerdir" dedi.