Rümeysa Kadak, Meclis'in en genç vekili oldu

Milletvekili se\u00e7imlerinde ise se\u00e7menin g\u00f6z\u00fc gen\u00e7 adaylardayd\u0131.\r\n,24 Haziran 2018 se\u00e7imleri Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n tarih\u00ee zaferiyle sonu\u00e7land\u0131.\r\n,Se\u00e7ilme ya\u015f\u0131n\u0131n 25'ten 18'e d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesinin ard\u0131ndan partilerin listesinde yer alan gen\u00e7 adaylardan R\u00fcmesay Kadak, Meclis'e girerek ayn\u0131 zamanda en gen\u00e7 vekil olarak tarihe ge\u00e7ti.\r\n,AK Parti listesindeki gen\u00e7 adaylardan Merkez Karar ve Y\u00f6netim Kurulu'nun (MKYK) da en gen\u00e7 \u00fcyesi olan 22 ya\u015f\u0131ndaki R\u00fcmeysa Kadak, \u0130stanbul 3'\u00fcnc\u00fc b\u00f6lge 10'uncu s\u0131radan resmi olmayan sonu\u00e7lara g\u00f6re se\u00e7ilerek Meclis'e girdi. \r\n,Kadak, Marmara \u00dcniversitesi \u0130ngilizce \u00d6\u011fretmenli\u011fi'nde okuyor.\r\n