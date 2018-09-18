Rus askeri uçağı kayboldu

Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, \u0130l-20 model Rus askeri u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n Akdeniz \u00fczerinde radardan kayboldu\u011funu duyurdu.,U\u00e7a\u011f\u0131n, \u0130srail'e ait d\u00f6rt F-16 sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n Suriye'nin Lazkiye kentine ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi sald\u0131r\u0131 s\u0131ras\u0131nda kayboldu\u011fu belirtilen a\u00e7\u0131klamada, Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir f\u0131rkateynden b\u00f6lgeye y\u00f6nelik f\u00fcze sald\u0131r\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131n da tespit edildi\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,,Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, i\u00e7inde 14 asker bulunan Rus \u0130l-20 askeri u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n, Rusya'n\u0131n Suriye'deki Hmeymim \u00fcss\u00fcne d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc s\u0131ras\u0131nda Akdeniz \u00fczerinde radardan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bildirildi. ,A\u00e7\u0131klamada, s\u00f6z konusu u\u00e7aktaki Rus askerlerinin ak\u0131betine ili\u015fkin hen\u00fcz herhangi bir bilgiye ula\u015f\u0131lamad\u0131\u011f\u0131 bilgisi de payla\u015f\u0131ld\u0131.