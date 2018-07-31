Rus Büyükelçiden 'İran'ın Suriye'deki varlığıyla ilgili' açıklama

Rusya'n\u0131n Tel Aviv B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Anatoly Viktorov, Moskova y\u00f6netiminin \u0130ran'\u0131, g\u00fc\u00e7lerini Suriye'den \u00e7ekmeye zorlayamayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Viktorov, Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin'in \u0130srail Ba\u015fbakan\u0131 Binyamin Netanyahu'ya, 11 Temmuz'da Moskova'ya ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi son ziyarette, "Rusya'n\u0131n Suriye'de var\u0131lacak herhangi bir anla\u015fmada \u0130srail'in g\u00fcvenlik konusundaki \u00e7\u0131karlar\u0131n\u0131 g\u00f6zetece\u011fi mesaj\u0131 verdi\u011fini" hat\u0131rlatt\u0131.\r\n,Halihaz\u0131rda \u0130srail'in yabanc\u0131 g\u00fc\u00e7lerin Suriye'den \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 talebinin ger\u00e7ek\u00e7i olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Viktorov, \u0130ran'\u0131n Suriye'deki varl\u0131\u011f\u0131n\u0131n Birle\u015fmi\u015f Milletler (BM) ilkelerine g\u00f6re tamamen me\u015fru oldu\u011funu savundu.,\u0130srail'in, Suriye'de \u0130ran ya da onun m\u00fcttefiklerine y\u00f6nelik d\u00fczenledi\u011fi hava sald\u0131r\u0131lar\u0131 konusunda Moskova'n\u0131n tavr\u0131n\u0131n ne oldu\u011fuyla ilgili soruya Viktorov, "Biz, \u0130srail h\u00fck\u00fcmeti taraf\u0131ndan g\u00fc\u00e7 kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 onaylam\u0131yoruz ancak \u0130srail'i de \u015fu ya da bu \u015fekilde hareket etmeye zorlayamay\u0131z. \u0130srail'in bir \u015feyi yapmas\u0131na izin vermek ya da ona engel olmak Rusya'n\u0131n elinde de\u011fil." yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.\r\n,\u0130srail'in Haaretz gazetesinin \u00fcst d\u00fczey bir \u0130srailli yetkiliye dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberde ise Netanyahu'nun, Lavrov'un bu \u00f6nerisine kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131karak, "S\u0131n\u0131rdan 100 kilometre uzakta da olsa \u0130ran'\u0131n b\u00f6lgeye yerle\u015fmesine izin vermeyece\u011fiz." yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi\u011fi ifade edilmi\u015fti.,\u0130srail Ba\u015fbakan\u0131 Binyamin Netanyahu ile Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sergey Lavrov'un 23 Temmuz'da Kud\u00fcs'te ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi g\u00f6r\u00fc\u015fmede, Lavrov'un Netanyahu'ya Suriye'deki \u0130ran g\u00fc\u00e7lerini, \u0130srail s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 olu\u015fturan i\u015fgal alt\u0131ndaki Golan Tepeleri'nden 100 kilometre uzakta tutmay\u0131 \u00f6nerdi\u011fi belirtilmi\u015fti.\r\n,\u0130srail'in Kanal 10 televizyonuna verdi\u011fi ve kanal\u0131n internet sitesinde de ayr\u0131nt\u0131lar\u0131 aktar\u0131lan r\u00f6portajda Viktorov, "Moskova y\u00f6netimi, \u0130ran'\u0131 g\u00fc\u00e7lerini Suriye'den \u00e7ekmeye konusunda ikna etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131r ancak bunu ona dayatamaz." dedi.\r\n,B\u00fcy\u00fckel\u00e7i Viktorov, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: "Rusya, ileride var\u0131lacak bir anla\u015fmada Golan Tepeleri'nin Suriye taraf\u0131nda sadece Suriye ordusu askerlerinin olmas\u0131n\u0131 garanti alt\u0131na almaya \u00e7al\u0131\u015facak. Golan Tepeleri'nin Suriye taraf\u0131nda \u0130ran g\u00fc\u00e7lerinin ya da Hizbullah unsurlar\u0131n\u0131n bulunmad\u0131\u011f\u0131ndan emin olaca\u011f\u0131z. Netanyahu'nun, \u0130ran ve m\u00fcttefiklerine ait g\u00fc\u00e7lerin Suriye'den \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki m\u00fckerrer talebi ger\u00e7ek\u00e7i de\u011fil. \u0130ranl\u0131lar, Suriye'deki ter\u00f6ristleri yok etmeye y\u00f6nelik ortak \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z \u00e7er\u00e7evesinde \u00e7ok \u00f6nemli bir rol oynuyor."\r\n