Rus gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden, \u00c7anakkale Bo\u011faz\u0131'na bu sabah saat 09.00 s\u0131ralar\u0131nda giri\u015f yapan, Rus Donanmas\u0131'n\u0131n Karadeniz filosuna ba\u011fl\u0131 148 borda numaral\u0131 'Orks' adl\u0131 askeri gemi, saat 10.45'te \u00c7anakkale \u00f6nlerine ula\u015ft\u0131.,.,Kilitbahir k\u00f6y\u00fcnde da\u011fdaki 'Dur Yolcu' yaz\u0131s\u0131 ile Kilitbahir Kalesi \u00f6n\u00fcnden ge\u00e7i\u015f yapan gemiye, T\u00fcrk Sahil G\u00fcvenlik Botu e\u015flik etti. ,Askeri ara\u00e7 y\u00fckl\u00fc Rus askeri geminin g\u00fcvertesinde n\u00f6bet tutan askerler dikkat \u00e7ekti.,Rus gemisi ilk olarak Ege Denizi'ne a\u00e7\u0131lacak. Ard\u0131ndan da Akdeniz'e inmek \u00fczere yoluna devam edecek.\r\n\r\n,Rus gemisi, \u00c7anakkale Bo\u011faz\u0131'ndan ge\u00e7ti