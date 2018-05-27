Rus güçler, rejim askerlerini gözaltına aldı

Arap\u00e7a yay\u0131n yapan Al Masdar internet sitesine g\u00f6re, Rus asker\u00ee polisi 20\u2019den fazla Esad askerini \u015eam'\u0131n g\u00fcneyindeki Babbila\u2019da ev ve d\u00fckk\u00e2n ya\u011fmalad\u0131klar\u0131 gerek\u00e7esiyle tutuklad\u0131. \r\n,Suriye'de Yarmuk Kamp\u0131'n\u0131n ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DAE\u015e i\u015fgalindeki bat\u0131 k\u0131sm\u0131na do\u011fru ilerleyen rejim askerlerinin b\u00f6lgeye giri\u015finin ard\u0131ndan, ya\u011fma giri\u015fimleri artm\u0131\u015ft\u0131. \r\n,Site, \u015eam'dan gelen haberlere g\u00f6re Esad'a ba\u011fl\u0131 jandarmalar\u0131n da tutuklamaya kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc.\r\n