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Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Rus medyası: Çin,Trump'a karşı 'ana silahı' kullanabilir

Rus medyası: Çin,Trump'a karşı 'ana silahı' kullanabilir
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Rusya'nın ardından Türkiye de, ABD devlet tahvillerinden kurtuluyor. ABD yaptırımları sonrası Türk Lirası'nda yaşanan düşüşün ardından Ankara bu menkul kıymetleri yaklaşık olarak dört milyar dolara sattı. Şimdi tüm dikkatler Çin'e odaklanmış durumda. Beyaz Saray'ın uyguladığı ekonomik savaştan ortaya çıkan zarar yüzlerce milyar doları buluyor. Ancak, Pekin'in elinde güçlü bir silah var; 1.2 trilyon dolarlık ABD devlet tahvilleri. Eğer Çin bu devlet tahvillerini satmaya başlarsa, Beyaz Saray bütçeyi dengelemek için borç para bulamayacak.

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