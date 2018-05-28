Rus milyarder, İsrail vatandaşı oldu

\u0130ngiliz bas\u0131n\u0131 Abramovi\u00e7'in \u0130ngiltere vizesi doldu\u011funu ve yeni vizeyi hen\u00fcz alamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kupa finaline kat\u0131lamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.,D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc Rus milyarder ve \u0130ngiliz futbol tak\u0131m\u0131 Chelsea'n\u0131n sahibi Roman Abramovi\u00e7'in \u0130srail vatanda\u015f\u0131 oldu\u011fu bildirildi.\r\n,Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere g\u00f6re, \u00fcnl\u00fc milyarder Abramovi\u00e7 \u0130srail vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 almak i\u00e7in bug\u00fcn \u00f6zel u\u00e7a\u011f\u0131yla \u0130srail'e geldi.\r\n,Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaliman\u0131na gelen Abramovi\u00e7, \u0130srail \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 yetkilileri ile g\u00f6r\u00fc\u015ferek \u0130srail kimli\u011fini teslim ald\u0131.\r\n,Baz\u0131 yay\u0131n organlar\u0131nda Rus vatanda\u015f\u0131 Abramovi\u00e7'in \u0130ngiltere vizesini yenilemek i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvuruda gecikmeler ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 bu nedenle de \u0130srail vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131na ge\u00e7mek istedi\u011fi ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,Ad\u0131 a\u00e7\u0131klanmayan kaynak, Abramovi\u00e7'in \u0130ngiltere vize ba\u015fvurusunun reddedildi\u011fi haberlerinin ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia ederek, Rus i\u015f adam\u0131n\u0131n "\u00f6zel yat\u0131r\u0131mc\u0131" vizesi ile \u0130ngiltere'de ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,Roman Abramovi\u00e7'in, 19 May\u0131s'ta oynanan Chelsea'nin Manchester United'\u0131 1-0 yendi\u011fi Federasyon Kupas\u0131 final ma\u00e7\u0131nda trib\u00fcndeki yerini almamas\u0131 dikkati \u00e7ekmi\u015fti.\r\n,Jerusalem Post'a konu\u015fan Abramovi\u00e7'e yak\u0131n bir kaynak, iddialar\u0131 redderek Abramovi\u00e7'in \u0130srail'e "\u00e7ok ba\u011fl\u0131" oldu\u011funu, \u00fcnl\u00fc milyarderin uzun zamand\u0131r \u0130srail vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131na ge\u00e7meyi planlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bug\u00fcn r\u00fcyas\u0131n\u0131 ger\u00e7e\u011fe d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.\r\n