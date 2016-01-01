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Rus otomobil üreticileri, Türkiye'yle ticarette doları bırakıyor
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Rus otomobil üreticileri Türkiye ile yedek parça ticaretinde dolar yerine yerel para birimlerini kullanacak.
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