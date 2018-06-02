Rus turistler akın akın Türkiye'ye geliyor

Havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131yla birlikte Rus turistler tatil i\u00e7in T\u00fcrkiye'ye gelmeye ba\u015flad\u0131. \u0130ki \u00fclke aras\u0131nda ya\u015fanan u\u00e7ak krizinin tamamen geride kalmas\u0131yla T\u00fcrkiye sevdal\u0131s\u0131 Ruslar solu\u011fu Antalya sahillerinde ald\u0131.\r\n,Rusya Tur Operat\u00f6rleri Birli\u011finden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada Rus turistlerin plaj sezonunda en pop\u00fcler g\u00fczerg\u00e2h\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.,Tur operat\u00f6rleri T\u00fcrk sahillerine y\u00f6nelik talebin art\u0131\u015f\u0131na y\u00f6nelik birka\u00e7 sebep s\u0131ral\u0131yor. Bu y\u0131l T\u00fcrkiye\u2019deki plaj sezonunun erken ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor. Tez Tour temsilcisi Larisa Ahanova, nisan ay\u0131nda dahi denize girilebildi\u011fini belirtti. Ahanova, \u201cTuristler nisan ay\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019yi denediler. Bu g\u00fczerg\u00e2h y\u0131l\u0131n kayma\u011f\u0131n\u0131 yedi.\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,T\u00fcrkiye'yi tercih eden turistlerin say\u0131s\u0131n\u0131n y\u00fczde 60 oran\u0131nda att\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan Rus seyahat \u015firketleri, 2018 y\u0131l\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye a\u00e7\u0131s\u0131ndan Rusya\u2019dan gelen turist say\u0131s\u0131 rekorunu k\u0131rabilece\u011fini var say\u0131yor.