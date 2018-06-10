Ruslar, Dünya Kupasında evlerini kiraya verip Türkiye'ye gelecek

Rus vatanda\u015flar, D\u00fcnya Kupas\u0131 sebebiyle evlerini yabanc\u0131lara kiralay\u0131p, kazand\u0131klar\u0131 parayla T\u00fcrkiye'ye tatile gelmeyi planl\u0131yor.,15 Temmuz'a kadar s\u00fcrecek olan dev organizasyon, T\u00fcrkiye'ye gelecek olan turist say\u0131s\u0131n\u0131 da yak\u0131ndan ilgilendiriyor.\r\n,2018 D\u00fcnya Kupas\u0131, 14 Haziran Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc oynanacak Rusya-Suudi Arabistan ma\u00e7\u0131yla ba\u015flayacak. ,\u00d6yle ki futbolu sevmeyen ve 1 ay boyunca kalabal\u0131kta kalmak istemeyen Ruslar, evlerini g\u00fcnl\u00fck 600 ile 1.000 dolar aras\u0131nda bir \u00fccret kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda taraftarlara kiralayarak kazand\u0131klar\u0131 parayla T\u00fcrkiye'ye tatile gelmeyi planl\u0131yor.\r\n\r\n,Otellerin dolmas\u0131, stada yak\u0131n yerlerde ya\u015fayan Ruslar\u0131n kolayl\u0131kla evlerini kiraya vermesini sa\u011flayacak.\r\n\r\n\r\n\r\n,Y\u0131llard\u0131r \u00e7ok uygun fiyatlarla T\u00fcrkiye'de tatil yapan Ruslar, b\u00f6ylece kiradan gelecek parayla tatillerini adeta bedavaya getirecek.