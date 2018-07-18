Rusya, ABD ile silahsızlanma iş birliğine hazır

Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, ABD ile Stratejik Silahlar\u0131n Azalt\u0131lmas\u0131 Anla\u015fmas\u0131'n\u0131 uzatmak i\u00e7in ileti\u015fime a\u00e7\u0131k olduklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130gor Kona\u015fenkov, Stratejik Silahlar\u0131n Azalt\u0131lmas\u0131 Anla\u015fmas\u0131'n\u0131n (START) uzat\u0131lmas\u0131 ve Suriye\u2019de i\u015f birli\u011fi hususunda ABD\u2019li asker\u00ee yetkililer ile ileti\u015fime haz\u0131r olduklar\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n,Kona\u015fenkov, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin ile ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n Helsinki\u2019de uluslararas\u0131 g\u00fcvenlik alan\u0131nda anla\u015fmaya vard\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatarak, \u201cRusya asker\u00ee kurumlar\u0131, Stratejik Silahlar\u0131n Azalt\u0131lmas\u0131 Anla\u015fmas\u0131'n\u0131n uzat\u0131lmas\u0131, Suriye\u2019de i\u015f birli\u011fi ve asker\u00ee g\u00fcvenli\u011fin sa\u011flanmas\u0131 ile ilgili di\u011fer g\u00fcncel meseleleri m\u00fczakere etmek \u00fczere Genelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve di\u011fer kanallar \u00fczerinden ABD\u2019li meslekta\u015flar\u0131 ile ileti\u015fimi aktif hale getirmeye haz\u0131rd\u0131r.\u201d dedi.\r\n,Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin, Fox TV\u2019ye verdi\u011fi r\u00f6portajda, ABD ile 2021\u2019de sona erecek START'\u0131n uzat\u0131lmas\u0131na haz\u0131r olduklar\u0131n\u0131 ancak detaylar\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclmesi gerekti\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n,Rusya ile ABD aras\u0131nda n\u00fckleer silahlar\u0131n s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik yap\u0131lan Stratejik Silahlar\u0131n Azalt\u0131lmas\u0131 Anla\u015fmas\u0131'n\u0131n sonuncusu 2010\u2019da imzalanm\u0131\u015ft\u0131.