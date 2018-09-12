Rusya, Çin ile ilk 'dolarsız' ticaretini 2019'da gerçekleştirecek

Rusya Do\u011frudan Yat\u0131r\u0131m Fonu Ba\u015fkan\u0131 Kirill Dimitriev, fonun 2019 y\u0131l\u0131nda \u00c7in ile ilk defa ulusal para birimleriyle ticari i\u015flem y\u00fcr\u00fcteceklerini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Dimitriev, illk al\u0131\u015fveri\u015flerin 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u00c7in Kalk\u0131nma Bankas\u0131 ile mevcut de\u011feri 10 milyar dolara tekab\u00fcl eden \u00c7in Yuan\u0131 tutar\u0131nda bir fon \u00fczerinde anla\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi ve \u00c7in'in Heilongjiang b\u00f6lgesinde bir yerel fon olu\u015fturuldu\u011funu ifade etti.\r\n\r\n,Do\u011fu Ekonomik Forumu'nda konu\u015fan Dimitirev projelerin hali haz\u0131rda de\u011ferlendirildi\u011fini,,Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin 2016 y\u0131l\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 bir a\u00e7\u0131klamada;,Forum, Rusya'n\u0131n Uzak Do\u011fu ticaretine ivme kazand\u0131rmay\u0131 ve Rusya ile uluslararas\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131lar aras\u0131ndaki ba\u011flant\u0131 kuvvetlendirmeyi hedefliyor.\r\n\r\n,2015 y\u0131l\u0131ndan beri d\u00fczenlenen Do\u011fu Ekonomik Forumu, Rusya'da d\u00fczenlenen en b\u00fcy\u00fck forumlardan biri. ,\u0130lk yat\u0131r\u0131mlar\u0131n 2019 y\u0131l\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fece\u011fini s\u00f6yledi. ,Rusya ve \u00c7in'in yabanc\u0131 pazarlara ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 azaltmak i\u00e7in yerel para birimleriyle ticaret yapabilece\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti. ,Dolar\u0131 b\u0131rak\u0131yorlar...,Tarih verildi.