Rusya’da askerî eğitim uçağı düştü

Rusya\u2019da asker\u00ee u\u00e7ak d\u00fc\u015ft\u00fc. Yak-130 e\u011fitim u\u00e7a\u011f\u0131 Rusya'n\u0131n Voronej \u015fehrinde e\u011fitim u\u00e7u\u015fu esnas\u0131nda d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc belirtildi. \r\n,Rusya\u2019n\u0131n Varonej \u015fehrinde e\u011fitim u\u00e7u\u015fu yapan asker\u00ee u\u00e7ak d\u00fc\u015ft\u00fc. \r\n,Bakanl\u0131k, u\u00e7a\u011f\u0131n kontrolden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131, pilot ve pilot yard\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131n u\u00e7a\u011f\u0131n f\u0131rlatma kodu ile d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131karak para\u015f\u00fctle a\u015fa\u011f\u0131ya atlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. U\u00e7a\u011f\u0131n ise insan olmayan bir araziye d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc aktar\u0131ld\u0131. ,Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, kazada \u00f6len ve yaralanan olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \r\n