Rusya'da seri katil alarmı! Kadınları öldürüp...

Valizin i\u00e7erisinden, sar\u0131\u015f\u0131n ve \u00e7\u0131plak bir kad\u0131n cesedi \u00e7\u0131kt\u0131. ,Moskova'n\u0131n g\u00fcneydo\u011fusundaki Lyublino'daki b\u00fcy\u00fck bir al\u0131\u015fveri\u015f merkezinin yak\u0131n\u0131nda, gezinen bir polis memuru \u015f\u00fcpheli bir valiz buldu.\r\n\r\n,Ama kad\u0131n\u0131n kimli\u011fi ad\u0131na, \u00fczerinde hi\u00e7bir belge yoktu. ,Nas\u0131l \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ise bilinemiyor. Kaynaklardan gelen haberlere g\u00f6re: "\u015eiddetli bir \u00f6l\u00fcm ya da tecav\u00fcz belirtisi yok".\r\n\r\n,Kurban\u0131n s\u0131rt\u0131nda \u00fc\u00e7 sat\u0131rl\u0131k kendine \u00f6zg\u00fc bir ta\u00e7 d\u00f6vmesi vard\u0131.\r\n\r\nBu olaylar\u0131n art arda ya\u015fanmas\u0131 ise halk\u0131 korkuttu. \u00c7\u00fcnk\u00fc sadece 3 hafta \u00f6nce, yine gen\u00e7 bir kad\u0131n\u0131n \u00e7\u0131plak v\u00fccudu, g\u00fcneybat\u0131 Moskova'daki Vorontsovsky park\u0131nda bir oyun alan\u0131na yak\u0131n bir yerde bulundu. Ceset ayn\u0131 \u015fekilde siyah bir valiz i\u00e7erisine yerle\u015ftirilmi\u015fti.\r\n\r\nBu ceset de ayn\u0131 \u015fekilde bir 18-25 ya\u015flar\u0131 aras\u0131nda bir kad\u0131na aitti.\r\n\r\n