Rusya'da yer yerinden oynuyor! Putin 15 generali görevden aldı

Rusya'da yer yerinden oynuyor! ,.,Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin, \u00e7e\u015fitli bakanl\u0131k ve kurumlarda \u00e7al\u0131\u015fan 15 generali g\u00f6revden ald\u0131.,Putin 15 generali g\u00f6revden ald\u0131,Putin\u2019in imzalad\u0131\u011f\u0131 ve Devlet Yasal Bilgi Sistemi'nin internet sayfas\u0131nda yay\u0131mlanan kararnameyle \u00fclkenin farkl\u0131 b\u00f6lgelerinde \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, Acil Durumlar Bakanl\u0131\u011f\u0131, Federal Cezaevi Servisi ve Soru\u015fturma Komitesinde y\u00f6neticilik yapan general r\u00fctbesindeki 15 ki\u015finin g\u00f6revine son verildi.,Ayr\u0131ca kararname ile Acil Durumlar Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Vladlen Aksenov da g\u00f6revinden al\u0131nd\u0131.,Generallerin g\u00f6revden al\u0131nma sebebi ile ilgili a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.