Rusya'daki Dünya Kupası'nda mangal yasağı!

Rusya'da d\u00fczenlenecek 2018 D\u00fcnya Kupas\u0131'nda \u00fclkede a\u00e7\u0131k alanda mangal yap\u0131lmas\u0131 yasakland\u0131.,Rusya, 2018 D\u00fcnya Kupas\u0131 i\u00e7in \u00f6nlemlerini almaya devam ediyor. ,Son olarak D\u00fcnya Kupas\u0131 s\u0131ras\u0131nda \u015fehirde mangak yap\u0131lmas\u0131, yang\u0131n tehlikesi nedeniyle yasakland\u0131.\r\n\r\n,14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri aras\u0131nda d\u00fczenlenecek D\u00fcnya Kupas\u0131'nda bu tarihler aras\u0131nda piknik yap\u0131lma alanlar\u0131na sahip ormanlara da giri\u015f yasa\u011f\u0131 getirildi. \r\n \r\n,D\u00fcnya Kupas\u0131 s\u0131ras\u0131nda yasa\u011f\u0131 uyup a\u00e7\u0131k alanda mangal yapan ki\u015filere ise a\u011f\u0131r para cezas\u0131 uygulanacak. Cezalar\u0131n 500 Euro'ya (2500 TL) kadar \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 belilrtildi. (Sporx)\r\n,.