Rusya'dan 5 gol yiyen Suudi futbolculara ceza!

D\u00fcnya Kupas\u0131'n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f ma\u00e7\u0131nda Suudi Arabistan, ev sahibi Rusya'ya 5-0 ma\u011flup oldu.,Ma\u00e7\u0131n ard\u0131ndan Rusya'ya 5-0 yenilen Suudi Arabistan'da ortal\u0131k kar\u0131\u015ft\u0131., Veliaht Prens Muhammed bin Selman, baz\u0131 futbolculara ceza verilece\u011fini s\u00f6ylledi.,Suudi Arabistan Spor Kurulu Ba\u015fkan\u0131 T\u00fcrki e\u015f \u015eeyh, d\u00fcn Moskova\u2019da ba\u015flayan D\u00fcnya Kupas\u0131'n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f ma\u00e7\u0131nda Rusya\u2019ya 5-0 yenilen Suudi Arabistan Milli Tak\u0131m\u0131 oyuncular\u0131n\u0131n istenilen performans\u0131n y\u00fczde be\u015fini bile sergileyemedi\u011finden dert yand\u0131.,E\u015f \u015eeyh Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "Oyuncular\u0131m\u0131z\u0131n kazanmas\u0131 i\u00e7in elimizden geleni yapt\u0131k, 3 y\u0131l boyunca t\u00fcm masraflar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lad\u0131k, d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc bir teknik direkt\u00f6rle anla\u015ft\u0131k. Ama belli ki oyuncular\u0131n yetenekleri ve potansiyeli bu kadarm\u0131\u015f. Bu, kabullenmemiz gereken bir ger\u00e7ek" dedi.,Tak\u0131m\u0131n k\u00f6t\u00fc performans\u0131 nedeniyle Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Suudi taraftarlardan \u00f6z\u00fcr dileyen E\u015f \u015eeyh, kaleci Abdullah el Mayouf, forvet Muhammed el Sahlavi ve defans oyuncusu Usame Hevsavi'nin para cezas\u0131 alaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u00d6te yandan kupan\u0131n en b\u00fcy\u00fck favorisi olan Almanya Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n Rusya'ya geldi\u011fi u\u00e7ak ile Suudi Arabistan kafilesini ta\u015f\u0131yan u\u00e7ak aras\u0131ndaki fark dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131.