Rusya’dan ABD ve Batılı ülkelere 'karşı yaptırım' hamlesi

Rusya Parlamentosunun alt kanad\u0131 Devlet Dumas\u0131nda, ABD ve di\u011fer \u00fclkelerin Rusya\u2019ya y\u00f6nelik olas\u0131 yapt\u0131r\u0131mlar\u0131na cevap verme hakk\u0131 imkan\u0131 tan\u0131yan yasa tasar\u0131s\u0131 kabul edildi.\r\n,Parlamentonun \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc oturumunda kabul edilen yasa tasar\u0131s\u0131na g\u00f6re h\u00fck\u00fcmet, ABD ve di\u011fer \u00fclkelerin Rusya\u2019ya y\u00f6nelik yapt\u0131r\u0131m kararlar\u0131na kar\u015f\u0131 \u00f6nlemler alabilecek.\r\n,Yasayla baz\u0131 alanlarda uluslararas\u0131 i\u015f birlikleri k\u0131s\u0131tlanabilecek veya ask\u0131ya al\u0131nabilecek ayr\u0131ca mal ve ham madde ithalat veya ihracat\u0131, \u00f6zelle\u015ftirme ve devlet ihalelerine kat\u0131l\u0131m yasaklanabilecek.\r\n,ABD\u2019nin Rusya\u2019ya yapt\u0131r\u0131m kararlar\u0131 almas\u0131 \u00fczerine may\u0131s ay\u0131nda Rus Parlamentosunun alt kanad\u0131 Duma\u2019ya getirilen yasa tasar\u0131s\u0131, genel kurula ilk sunuldu\u011funda 16 \u00f6nlem maddesi i\u00e7eriyordu.\r\n,Ancak ikinci oturumda Rus \u015firketlerinin zarar g\u00f6rme ihtimaline kar\u015f\u0131 yap\u0131lan de\u011fi\u015fikliklerle bu \u00f6nlemler 6\u2019ya d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,Tasar\u0131ya \u201cde\u011fi\u015fen \u015fartlara kar\u015f\u0131 Devlet Ba\u015fkan\u0131\u2019na h\u0131zl\u0131 karar verme imkan\u0131 tan\u0131yan\u201d bir madde de eklendi.\r\n,Yasa tasar\u0131s\u0131, parlamentonun \u00fcst kanad\u0131 Federasyon Konseyinden ge\u00e7tikten sonra Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin\u2019in onay\u0131yla y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek.