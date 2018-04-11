Rusya'dan ABD'ye tarihî resti: Suriye'yi vurmaya kalkarsalar...

Rusya\u2019n\u0131n L\u00fcbnan El\u00e7isi Alexander Zasypkin, Hizbullah\u2019\u0131n televizyon kanal\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, \u201cAmerikal\u0131lar Suriye'yi vurmaya kalkarsa, att\u0131klar\u0131 f\u00fczeler d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclecek ve hem de bu f\u00fczeler nereden f\u0131rlat\u0131l\u0131yorsa oralar\u0131 da vurulacak\u201d dedi.\r\n,El\u00e7i Zasypkin, konu\u015fmas\u0131nda, Rusya Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin ve Rusya Silahl\u0131 Kuvvetleri taraf\u0131ndan 13 Mart tarihinden yap\u0131lan, Suriye\u2019ye kar\u015f\u0131 herhangi bir ABD sald\u0131r\u0131s\u0131nda, Rusya\u2019n\u0131n hem at\u0131lan f\u00fczelerin d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclece\u011fi ve f\u00fczelerin f\u0131rlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgelerin vurulaca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 destekledi.\r\n,"E\u011eER SUR\u0130YE'YE B\u0130R SALDIRI OLURSA B\u0130Z DE VURURUZ": Hizbullah\u2019a ait al-Manar televizyon kanal\u0131na konu\u015fan Zasypkin, \u201cE\u011fer Suriye\u2019ye kar\u015f\u0131 bir sald\u0131r\u0131 olursa \u00f6nce f\u00fczeler havada vurularak d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclecek, sonra da f\u00fczelerin at\u0131ld\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgeler vurulacak\u201d dedi.,Rusya\u2019n\u0131n L\u00fcbnan El\u00e7isi Alexander Zasypkin, Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc Hizbullah\u2019\u0131n televizyon kanal\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, \u201cAmerikal\u0131lar Suriye'yi vurmaya kalkarsa, att\u0131klar\u0131 f\u00fczeler d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclecek ve hem de bu f\u00fczeler nereden f\u0131rlat\u0131l\u0131yorsa oralar\u0131 da vurulacak\u201d dedi.\r\n