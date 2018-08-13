Rusya'dan dolar hamlesi! Çin yuanı ve euroya yöneliyorlar

ABD'nin yapt\u0131r\u0131mlar\u0131na kar\u015f\u0131l\u0131k, Rusya Ba\u015fbakan Birinci Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Maliye Bakan\u0131 Siluanov, euro ve \u00c7in yuan\u0131 gibi para birimlerine y\u00f6neleceklerini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Rusya Ba\u015fbakan Birinci Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Maliye Bakan\u0131 Anton Siluanov, Rossiya 1\u2019e yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalarda ABD'nin Rusya'ya kar\u015f\u0131 uygulad\u0131klar\u0131 yapt\u0131r\u0131m sonucu dolar kullan\u0131m\u0131nda azalmaya gideceklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,ABD'ye yat\u0131r\u0131m\u0131 azaltt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Siluanov, \u201cABD varl\u0131klar\u0131na yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131 \u00f6nemli oranda azaltt\u0131k ve azaltmaya devam edece\u011fiz. ,Dolar yerine de avro ve \u00c7in yuan\u0131 gibi para birimlerinin kullan\u0131m\u0131n\u0131 art\u0131raca\u011f\u0131z. ABD dolar\u0131 uluslararas\u0131 ticarette tehlikeli bir enstr\u00fcman haline geldi.\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Rus vatanda\u015flara istihdam sa\u011flad\u0131klar\u0131 i\u00e7in Rusya'daki Amerikan \u015firketlerine yapt\u0131r\u0131m uygulamayacaklar\u0131na vurgu yapan Siluanov, \u201c\u00c7\u00fcnk\u00fc bu \u015firketler Rusya vatanda\u015flar\u0131n\u0131 istihdam ediyorlar. ,Petrol ticaretinde ise yerel paralara ge\u00e7me ihtimalini de\u011ferlendiriyoruz. ABD\u2019nin yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 Amerikal\u0131lara geri tepecek.\u201d dedi.\r\n\r\n,Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan d\u00fcnk\u00fc a\u00e7\u0131klamalar\u0131nda, ticaretin T\u00fcrkiye\u2019nin \u00c7in, Rusya, \u0130ran, Ukrayna gibi \u00fclkelerle milli para birimi \u00fczerinden yap\u0131lmas\u0131n\u0131n planlad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n