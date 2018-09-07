Rusya'dan dünyayı tedirgin eden görüntüler!

Suriye\u2019nin \u0130dlib kentinde y\u00fckselen tansiyonla birlikte ani bir karar ile Akdeniz a\u00e7\u0131klar\u0131nda bulunan \u00fcslerinde tatbikat yapaca\u011f\u0131n\u0131 duyuran Rusya, tatbikat\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini payla\u015ft\u0131.,\u0130dlib\u2019de y\u00fckselen tansiyondan sonra Akdeniz\u2019de tatbikat yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 duyurarak gerilimin t\u0131rmanmas\u0131na sebep olan Rusya, ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi tatbikat\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini yay\u0131nlad\u0131. Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, 1-8 Eyl\u00fcl tarihleri aras\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen tatbikat\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri uluslararas\u0131 medya ile payla\u015ft\u0131. Bakanl\u0131\u011f\u0131n yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 videoda yer alan haritaya g\u00f6re, tatbikat Suriye, M\u0131s\u0131r, Libya, K\u0131br\u0131s ve T\u00fcrkiye a\u00e7\u0131klar\u0131nda bulunan 11 b\u00f6lgede ger\u00e7ekle\u015ftirildi.,Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 31 A\u011fustos\u2019ta yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Akdeniz\u2019de ger\u00e7ekle\u015fen tatbikat\u0131n 1 - 8 Eyl\u00fcl tarihlerinde ger\u00e7ekle\u015fece\u011fini duyurmu\u015ftu. Rusya\u2019n\u0131n tatbikat duyurusundan sonra ba\u015fta ABD olmak \u00fczere bir\u00e7ok NATO \u00fclkesi tatbikata kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131karak tepki g\u00f6stermi\u015fti. Rusya ise tatbikat\u0131n ilk g\u00fcn\u00fcnden son g\u00fcn\u00fcne kadar tatbikat ile ilgili hi\u00e7bir bilgi payla\u015fmad\u0131.