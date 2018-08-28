Rusya'dan gözdağı! 300 bin askerle en büyük...

Rusya Savunma Bakan\u0131 Sergey \u015eoygu, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki ay en b\u00fcy\u00fck tatbikatlar\u0131ndan birini d\u00fczenleyeceklerini a\u00e7\u0131klad\u0131. \r\n\r\n ,Vostok-2018 ad\u0131 verilecek tatbikata 300 binden fazla asker, binin \u00fczerinde askeri hava arac\u0131, donanma filolar\u0131 ve t\u00fcm askeri hava birimlerinin kat\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,\u015eoygu, bu askeri tatbikat\u0131n 1981 y\u0131l\u0131ndan bu yana yap\u0131lan en b\u00fcy\u00fck tatbikat oldu\u011fu da ekledi.\r\n\r\n,Rusya'n\u0131n bu a\u00e7\u0131klamas\u0131, d\u00fcnyaya g\u00f6zda\u011f\u0131 olarak yorumland\u0131.,.