Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Rusya'n\u0131n Birle\u015fmi\u015f Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, \u0130ngiltere ile ya\u015fanan ajan krizinde Londra'n\u0131n Rusya'n\u0131n di\u011fer \u00fclkelerle ili\u015fkilerini ''zehirledi\u011fini'' belirterek, ''Ate\u015fle oynuyorsunuz, \u00fcz\u00fcleceksiniz.'' dedi.,BM G\u00fcvenlik Konseyi, Rusya'n\u0131n talebiyle \u0130ngiltere'nin Salisbury kentindeki eski Rus ajan\u0131 Sergey Skripal ile k\u0131z\u0131 Yulia'n\u0131n zehirlenmesi olay\u0131ndaki su\u00e7lamalar\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmek \u00fczere topland\u0131. Rusya ve \u0130ngiltere'nin BM Daimi Temsilcileri, BM G\u00fcvenlik Konseyinde Skripal ile k\u0131z\u0131 Yulia'n\u0131n zehirlenmesi olay\u0131nda birbirlerine kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 su\u00e7lamalar y\u00f6neltti.,Rus B\u00fcy\u00fckel\u00e7i Nebenzia, eski \u00e7ifte ajan Skripal ile k\u0131z\u0131 Yulia'y\u0131 Rusya'n\u0131n zehirledi\u011fi su\u00e7lamalar\u0131n\u0131 reddederek, ''Londra di\u011fer \u00fclkelerle ili\u015fkilerimizi zehirlemeye ba\u015flad\u0131.'' dedi. \u0130ngiltere'yi Rusya'ya kar\u015f\u0131 propaganda sava\u015f\u0131 y\u00fcr\u00fctmekle su\u00e7layan Nebenzia, ''Daha iyi bir sahte hikaye ortaya atamaz m\u0131yd\u0131n\u0131z?'' dedi.,\u0130ngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise Rusya'y\u0131 devlet destekli suikastlar d\u00fczenlemekle su\u00e7lad\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiltere'nin gizleyecek hi\u00e7bir \u015feyi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Pierce, ''Kimyasal silah kullan\u0131m\u0131 soru\u015fturmalar\u0131n\u0131 engelleyen bir \u00fclkeden ders alacak de\u011filim.'' dedi.\r\n\r\nPierce, Rusya'n\u0131n sa\u011fl\u0131k durumu iyiye giden ajan Skripal'in k\u0131z\u0131 Yulia ile g\u00f6r\u00fc\u015fme talebini ald\u0131klar\u0131n\u0131 ve Yulia'n\u0131n verece\u011fi cevab\u0131 beklediklerini s\u00f6zlerine ekledi.,\u0130ki \u00fclke aras\u0131ndaki kriz \u00e7ifte ajan Sergey Skripal ile k\u0131z\u0131 Yulia\u2019n\u0131n 4 Mart\u2019ta Salisbury kentinde zehirlenmesinin ard\u0131ndan \u0130ngiltere'nin Rusya'y\u0131 su\u00e7lamas\u0131yla ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. \u0130ngiltere 23 Rus diplomat\u0131, Rusya da \u0130ngiltere'ye cevap olarak 23 \u0130ngiliz diplomat\u0131 s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 etmi\u015fti.,\u0130ngiltere'nin giri\u015fimleri sonucunda baz\u0131 Bat\u0131 \u00fclkeleri Rus diplomatlar\u0131 s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 etme karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131. Rusya da m\u00fctekabiliyet \u00f6l\u00e7\u00fcleri i\u00e7inde bu \u00fclkelerin diplomatlar\u0131yla ilgili s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 kararlar\u0131 vermi\u015fti.