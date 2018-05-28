Rusya'dan NATO'nun genişlemesine tepki

Kremlin Bas\u0131n S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Dmitriy Peskov, NATO'nun Rusya s\u0131n\u0131r\u0131nda geni\u015flemesinin g\u00fcvenlik ve istikrara katk\u0131da bulunmayaca\u011f\u0131n\u0131 savundu.\r\n,Peskov, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Polonya'da ABD \u00fcss\u00fcn\u00fcn kurulmas\u0131 iddialar\u0131na ili\u015fkin de\u011ferlendirmede bulundu. B\u00f6yle bir karar\u0131 her egemen devletin alabilece\u011fini hat\u0131rlatan Peskov, "Fakat k\u0131tadaki genel g\u00fcvenlik atmosferinin sonu\u00e7lar\u0131 elbette ortadad\u0131r." ifadelerini kulland\u0131.\r\n,NATO'nun Rusya s\u0131n\u0131rlar\u0131nda kademeli olarak alt yap\u0131s\u0131n\u0131 geni\u015fletmesinin g\u00fcvenlik ve istikrara katk\u0131 sa\u011flamayaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Peskov, "Tam tersine bu yay\u0131lmac\u0131 eylem Rus taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131 eyleme yol a\u00e7ar." dedi.\r\n,Polonya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n gelecek ay Br\u00fcksel'de d\u00fczenlenecek olan NATO zirvesi \u00f6ncesi, Washington'a Polonya'da kal\u0131c\u0131 askeri \u00fcs kurmas\u0131 i\u00e7in 1,5-2 milyar dolar teklif etti\u011fi belirtilmi\u015fti.\r\n,Polonya, mart ay\u0131nda patriot hava ve f\u00fcze savunma sistemi i\u00e7in ABD ile 4 milyar 750 milyon dolarl\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalam\u0131\u015ft\u0131.