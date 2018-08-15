Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması

Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mariya Zaharova, haftal\u0131k bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda konu\u015ftu.,.,Zaharova, "Daha \u00f6nce t\u00fcm d\u00fczeylerde bir\u00e7ok kez alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi\u011fimiz \u00fczere, Rusya, herhangi bir \u00fclkeyle ba\u015fka bir \u00fclkeye kar\u015f\u0131 dostluk kurmaz. Rus i\u015fbirli\u011fi, \u00f6rnek niteli\u011findedir ve bu tez, bas\u0131nda da aktif olarak ele al\u0131n\u0131yor. \u00d6rne\u011fin, T\u00fcrk-Rus i\u015fbirli\u011fi \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u00fclkeleri hedef alm\u0131yor" dedi.\r\n\r\n,Moskova ve Atina aras\u0131ndaki diplomatik gerilim kapsam\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama s\u0131ras\u0131nda T\u00fcrk-Rus i\u015fbirli\u011finin Yunanistan da dahil \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u00fclkeleri hedef almad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n,Atina'n\u0131n Rus diplomatlar\u0131 s\u0131n\u0131rd\u0131\u015f\u0131 etmesine Moskova taraf\u0131ndan verilen yan\u0131t\u0131 ele\u015ftiren Yunan D\u0131\u015fi\u015fleri, Rusya'y\u0131 'T\u00fcrkiye'nin silah arkada\u015f\u0131' olarak nitelemi\u015f ve Moskova'n\u0131n, 190 y\u0131ll\u0131k ikili ili\u015fkilerin \u00f6zelliklerinden biri olan dostluk ve i\u015fbirli\u011fi seviyesinden kararl\u0131 bir \u015fekilde uzakla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 savunmu\u015ftu.